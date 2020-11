Series y películas para disfrutar este fin de semana

La vida ante sí (Película, Netflix)



Basada en la novela francesahomónima de 1975, escrita por Romain Gary (bajo el nombre de Émile Ajar), esta película dramática se ubicó rápidamente entre las más vistas de la plataforma.

“Una sobreviviente del Holocausto que cuida niños en su casa accede a refugiar a un resentido niño de la calle que le robó, y forman un impensable lazo de amistad”, explica la sinopsis de este film, dirigido por Edoardo Ponti.





La expectativa por esta película no pasa solo por la premisa en si misma, sino también porque significa el regreso a las grandes pantallas de Sophia Loren.

Estará acompañada por Ibrahima Gueye y Renato Carpentieri; y tendrá guión de Ugo Chiti, Edoardo Ponti y Fabio Natale. ¿Qué esperás para verla?



Utopía (Serie, Amazon Prime Video)



Uno de los arribos más esperados del año en la plataforma de Amazon Prime Video llegó para arrasar con todo.

“Utopía es un thriller conspirativo sobre un grupo de jóvenes fanáticos que descubren que la conspiración de un elusivo cómic, Utopía, es real. El cómic predice el fin de la humanidad y el mundo tal como lo conocemos, y empuja a estos marginados a embarcarse en una arriesgada y retorcida aventura donde usan lo que descubren para salvarse a sí mismos, a los otros y, finalmente, a la humanidad”, asegura el resumen.





Con una duración de entre 40 minutos y una hora, la primera temporada consta de 8 episodios y está protagonizada por John Cusack, Rainn Wilson y Sasha Lane. Entretenimiento garantizado.



Somos quienes somos (Serie, HBO Go)



Una serie tan dramática como atrapante, que tiene 8 episodios y que cuenta con un público fiel.





Según afirma la sinopsis oficial, “el nominado al Oscar Luca Guadagnino (actor de ‘Call me by your name’) presenta esta historia sobre dos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia”. Esta serie original de HBO explora el drama, la angustia y sobretodo la confusión que viviría cualquier adolescente en cualquier parte del mundo, pero mostrándolo desde un pequeño pedacito de los EUA en Italia.

Los capítulos tienen entre 50 y 60 minutos de duración.



Artemis Fowl: El mundo subterráneo (Película, Disney+)



Una de las películas originales de Disney que recomienda la plataforma.

Está basada en el libro de Eoin Colfer, donde “Artemis Fowl, un genio de 12 años descendiente de un largo linaje de mentes maestras criminales”, se embarca en una aventura fantástica para rescatar a su padre, desaparecido tras un secuestro. Según explica la sinopsis de la plataforma de streaming, “para pagar el rescate, Artemis debe infiltrarse en una antigua civilización subterránea y llevar un artefacto mágico poderoso del mundo de las hadas al secuestrador”.





La película tiene una duración de una hora 39 minutos, y está dirigida por Kenneth Branagh.

El elenco está compuesto por Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart y Nonso Anozie.