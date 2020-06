Servicio de atención al cliente

Resulta del caso destacar que, con el avance de la tecnología, muchas empresas importantes y las que no lo son tanto, pongan a disposición de la clientela información sobre sus productos y servicios, incluyendo también la posibilidad de compras virtuales y de asesoramiento.

En ese orden de ideas, también resulta claramente sorprendente (irónicamente hablando) que en un elevadísimo porcentaje los “chats” que se ofrecen para intercambiar información con un representante de la empresa, nunca responden; los teléfonos para atención tampoco contestan o aparece la típica frase “todos nuestros operadores están ocupados; por favor insista en unos minutos”, y los correos electrónicos que se envían a dichas compañías jamás son contestados.

Yo me pregunto si, en alguna oportunidad, estas empresas se darán cuenta de lo importante que es brindar un servicio de atención a un cliente o potencial cliente como debe corresponder; con puntualidad y cortesía, brindando toda la información que se solicita.

De suceder esto, seguramente aumentarían sus ventas de manera significativa o, si no están dispuestos a ello, no ofrezcan un servicio que no pueden atender.

¡Muchas gracias!

Daniel E. Gutiérrez

DNI 13.655.379



Neuquén