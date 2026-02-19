Empleadas domésticas: reunión clave el 24 de febrero para revisar salarios mínimos en 2026

El calendario de febrero 2026 suma una fecha determinante para las empleadas domésticas: el próximo martes 24 de febrero 2026. A través de la Resolución 1/2026, la Secretaría de Trabajo formalizó la convocatoria a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para revisar los salarios mínimos del sector.

El encuentro, liderado por Sara Gatti, se produce en un clima de alta expectativa entre las empleadas domésticas, ya que las escalas actuales no han sufrido modificaciones en lo que va del año y el último ajuste real data de fines de 2025. Con el dato de inflación de enero 2026 sobre la mesa, la discusión se centrará en cuánto deben subir los básicos para no quedar debajo de la canasta básica.

Empleadas domésticas: ¿qué se discute el 24 de febrero 2026 y cuándo impactaría el aumento?

El orden del día de la reunión plenaria es directo: el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para todas las categorías del régimen de la Ley 26.844. La paritaria busca compensar el desfasaje acumulado, dado que el último acuerdo de noviembre solo contempló una suba total del 2,7% para el cierre del año pasado.

De llegarse a un acuerdo el próximo martes, es probable que los nuevos valores se oficialicen en los primeros días de marzo 2026. Esto significa que el impacto real se vería en las liquidaciones que se realizan a principios del mes próximo para el personal mensualizado, o de forma inmediata para quienes cobran por hora, una vez que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial.

Escalas vigentes para empleadas domésticas: ¿con qué números llega el sector a la mesa de negociación?

Antes de que se definan los nuevos montos, es fundamental tener claro cuáles son los «pisos» actuales que rigen en febrero 2026. Estos valores son el punto de partida de la discusión y los que deben figurar en los recibos de sueldo de este mes:

Personal para Tareas Generales (Limpieza): $3.250,13 por hora (con retiro) y $398.722,14 mensuales.

(Limpieza): $3.250,13 por hora (con retiro) y $398.722,14 mensuales. Cuidado de Personas (Niñeras): $3.494,25 por hora (con retiro) y $441.806,54 mensuales.

(Niñeras): $3.494,25 por hora (con retiro) y $441.806,54 mensuales. Supervisores: $3.895,56 por hora (con retiro) y $485.961,09 mensuales.

Estos importes ya contemplan la integración de los bonos extraordinarios de 2025 al básico, una unificación que se concretó en enero y que simplificó la carga en el sistema de ARCA.

Empleadas domésticas: el rol de la inflación y el contexto de la Reforma Laboral

La negociación del 24 de febrero 2026 no se da en el vacío. La reciente media sanción de la Ley de Modernización Laboral en el Senado añade una capa de complejidad al debate. Mientras las representaciones sindicales exigen una recomposición que acompañe el IPC (Índice de Precios al Consumidor), los empleadores miran con atención los cambios en las condiciones de contratación y el periodo de prueba.

Un dato no menor para la región es que cualquier porcentaje de aumento que se acuerde impactará directamente sobre el adicional por zona desfavorable del 30% que rige en la Patagonia. Por ello, en provincias como Río Negro y Neuquén, el resultado de la paritaria es seguido minuto a minuto, ya que define el costo real del servicio doméstico en el sur del país.