Cómo calcular el sueldo de empleadas domésticas en marzo 2026: claves y feriados

El cierre de febrero 2026 impone un desafío adicional para la economía de los hogares argentinos. Tras el fin de semana extra largo de Carnaval, la liquidación de haberes para las empleadas domésticas no puede ser un simple «copiar y pegar» del mes anterior.

La normativa vigente exige desglosar con precisión las horas trabajadas por las empleadas domésticas durante los feriados nacionales y verificar que el sueldo básico ya contenga la integración total de los antiguos bonos. En un contexto de alta sensibilidad por la Reforma Laboral en debate, tener los papeles al día y el recibo correctamente confeccionado en el portal de ARCA es la mejor defensa legal para los empleadores.

El impacto de Carnaval en el sueldo de empleadas domésticas: ¿cómo liquidar el lunes 16 y martes 17 de febrero 2026?

El punto crítico de este mes es la correcta carga de los feriados nacionales del 16 y 17 de febrero 2026. Según la Ley 26.844, el descanso en estas fechas es un derecho; sin embargo, si existió un acuerdo para que la trabajadora prestara servicios, el pago debe ser doble (con un recargo del 100%).

Para el personal mensualizado, esto implica calcular el valor de un día normal y adicionarlo como un «extra». Para quienes cobran por hora, el cálculo es más directo pero requiere atención: si el valor de la hora de tareas generales con retiro es de $3.250,13, cada hora trabajada en Carnaval debe liquidarse a $6.500,26. Es vital que este monto figure por separado en el recibo de sueldo para evitar reclamos futuros por haberes mal liquidados.

Empleadas domésticas: escalas vigentes en marzo 2026 y el adicional por antigüedad

Al momento de ingresar al sistema de ARCA, es fundamental corroborar que se estén aplicando los pisos salariales de febrero 2026. Para la categoría más numerosa, Tareas Generales, el sueldo mensual mínimo para personal con retiro se ubica en $398.722,14, mientras que para quienes realizan Cuidado de Personas (niñeras), el piso es de $441.806,54.

A estos valores se les debe sumar, sin excepción, el 1% en concepto de antigüedad por cada año de servicio. Este adicional se calcula sobre el sueldo básico y es acumulativo. Por ejemplo, si una trabajadora cumple 5 años en su puesto, el empleador deberá sumar un 5% extra al básico antes de calcular otros adicionales como la Zona Desfavorable (30%), vigente en toda la región patagónica.

Checklist para el recibo de sueldo de empleadas domésticas: ¿Qué no puede faltar en marzo 2026?

Antes de confirmar la liquidación en el portal oficial, todo empleador debe revisar tres puntos clave que garantizan la validez del comprobante: