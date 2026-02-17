Niñeras multifuncionales: ¿qué tareas cubren y cómo categorizarlas en febrero 2026?

Empleadas domésticas: ¿Cuidado y limpieza? Qué dice la ley sobre la multitarea de las niñeras.-

En la dinámica diaria de un hogar, es común que las fronteras de las responsabilidades de las empleadas domésticas se desdibujen. Sin embargo, en el marco del Régimen Especial de Casas Particulares, la «multifuncionalidad» no es un concepto libre, sino que está regulado por categorías específicas.

Muchos empleadores asumen que contratar a una niñera incluye el mantenimiento del hogar, mientras que muchas empleadas domésticas se encuentran realizando tareas de limpieza que no corresponden a su rubro.

Entender la diferencia entre la Categoría 4 (Asistencia y Cuidado de Personas) y la Categoría 5 (Tareas Generales) es fundamental para garantizar una relación laboral transparente y cumplir con la normativa vigente en este febrero 2026.

La regla de la «Categoría Principal»: ¿qué se paga a la empleada doméstica cuando hay dos tareas?

La legislación argentina es clara respecto a la concurrencia de tareas: cuando una trabajadora realiza labores de dos categorías distintas, se debe abonar el salario de la categoría más alta.

En la práctica, si una persona es contratada principalmente para cuidar niños (Categoría 4), pero también se le solicita realizar tareas de limpieza profunda o cocina (Categoría 5), el empleador debe liquidar el sueldo bajo la escala de Asistencia y Cuidado de Personas, que históricamente es superior a la de tareas generales. Esto protege la especialización de la tarea de cuidado, considerada de mayor responsabilidad por la ley.

Empleadas domésticas: ¿qué tareas de limpieza «le corresponden» a una niñera?

Existe una zona gris que suele generar fricciones: el mantenimiento del orden relacionado con los niños. Según los criterios de los organismos de control y la jurisprudencia, una niñera debería ocuparse exclusivamente de lo que rodea al menor:

Preparar y servir la comida del niño.

Lavar los utensilios que el niño utilizó.

Mantener el orden de los juguetes y el cuarto del menor.

Lavar la ropa del niño (si fue acordado).

Sin embargo, exigir que la niñera limpie pisos, lave los vidrios o realice el mantenimiento general de toda la vivienda mientras los chicos duermen excede su categoría. En estos casos, se recomienda formalizar un esquema de pluritarea en el registro de ARCA o, como indica la norma, pagar siempre por la categoría de mayor rango para evitar reclamos por diferencias salariales.

Empleadas domésticas: el riesgo de la mala categorización ante la Justicia Laboral

Con la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, la previsibilidad en los contratos de casas particulares se ha vuelto un tema central. Una mala categorización inicial puede derivar en litigios donde se reclamen diferencias salariales retroactivas, multas por deficiente registración y ajustes por antigüedad mal calculados.

Para los empleadores «persona humana», la nueva ley ofrece facilidades de pago en cuotas ante sentencias, pero el costo de un juicio por tareas no declaradas sigue siendo un riesgo patrimonial evitable.

La recomendación oficial es siempre definir el perfil de la vacante antes de la contratación y reflejarlo con exactitud en el recibo de sueldo electrónico, especificando si la jornada incluye exclusivamente el cuidado o si se trata de un esquema mixto con su correspondiente compensación.