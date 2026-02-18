Liquidación marzo 2026: cuánto cobrarán las empleadas domésticas y qué implica la reforma laboral

El calendario de pagos de marzo 2026 para las empleadas domésticas llega con definiciones clave que tanto empleadores como trabajadores deben conocer para evitar deudas. Tras la simplificación administrativa de ARCA (ex AFIP), los sueldos mantienen por ahora los valores de enero y febrero, ya que no se ha oficializado una nueva paritaria que modifique la escala vigente.

Sin embargo, la atención de las empleadas domésticas también está puesta en la reforma laboral, que introduce cambios drásticos en los períodos de prueba y las indemnizaciones del personal de casas particulares.

Escala salarial para empleadas domésticas en marzo 2026: ¿cuánto se paga por hora y por mes?

Para marzo 2026, los pisos salariales obligatorios se rigen bajo la Resolución 3/2025. Es fundamental recordar que estos montos son el mínimo legal; cualquier acuerdo por encima de estas cifras es válido, pero nunca se podrá pagar menos de lo estipulado.

Tareas Generales (Limpieza, cocina, mantenimiento):

Por hora (con retiro): $3.250,13.

Mensual (con retiro): $398.722,14.

Asistencia y Cuidado de Personas (Niñeras y cuidadores):

Por hora (con retiro): $3.494,25.

Mensual (con retiro): $441.806,54.

Supervisora:

Por hora (con retiro): $3.895,56.

Mensual (con retiro): $485.961,09.

Dato clave para liquidar: los antiguos bonos no remunerativos de $6.000, $9.000 y $14.000 ya quedaron integrados definitivamente al salario básico. Ya no se deben pagar por separado, lo que simplifica la carga en el sistema de ARCA.

Reforma Laboral 2026: el nuevo período de prueba de 6 meses para empleadas domésticas

Uno de los cambios más disruptivos para el sector es la extensión del período de prueba tras la media sanción de la Ley de Modernización Laboral.

Sin indemnización : durante los primeros seis meses, el empleador puede rescindir el contrato sin causa y sin pagar indemnización.

: durante los primeros seis meses, el empleador puede rescindir el contrato sin causa y sin pagar indemnización. Exclusión del FAL: el sector de casas particulares queda fuera del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Esto significa que, si el despido ocurre después de los seis meses, el empleador deberá pagar la indemnización íntegra con su propio patrimonio, sin el auxilio del aporte mensual del 3% que rige para otros rubros.

Adicionales obligatorios para empleadas domésticas: antigüedad y zona desfavorable

Al momento de liquidar marzo 2026, no olvides sumar los plus que marca la ley: