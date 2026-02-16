Cómo emitir el recibo de sueldo para empleadas domésticas en febrero 2026 fácilmente

Llega el cierre de febrero 2026 y, con él, la obligación de formalizar el pago a las empleadas domésticas. En este febrero 2026, la emisión del recibo de sueldo no es solo un trámite administrativo, sino una garantía legal tanto para el empleador como para la trabajadora.

El sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —anteriormente AFIP— ha simplificado la interfaz, pero exige precisión en la carga de datos de la empleada doméstica para que el documento sea válido ante una eventual inspección o reclamo.

Empleadas domésticas: cómo generar y descargar el recibo desde el portal oficial de ARCA

Para obtener el comprobante de pago de la empleada doméstica en febrero 2026, el empleador debe ingresar con su Clave Fiscal al sitio web de ARCA. El proceso es intuitivo si se siguen estos pasos:

Ingreso al servicio: buscá la tarjeta «Personal de Casas Particulares«. Liquidación de sueldos: seleccioná la opción «Generar recibo de sueldo» y elegí el periodo «Febrero 2026«. Carga de montos: el sistema sugerirá el básico según la categoría (Tareas Generales, Niñeras, etc.). Asegurate de sumar manualmente los adicionales por antigüedad y, si corresponde, las horas trabajadas con recargo durante los feriados de Carnaval. Descarga y firma: una vez generado, el sistema permite descargar el PDF. Recordá que debés imprimir dos ejemplares: uno para la trabajadora y otro para vos, ambos debidamente firmados.

Empleadas domésticas: ¿qué conceptos debés revisar antes de emitir el comprobante?

Febrero 2026 es particular por la consolidación de los haberes de las empleadas domésticas. Al revisar el borrador del recibo, verificá que figuren los siguientes conceptos para evitar inconsistencias en el sistema:

Sueldo Básico: debe coincidir con las escalas mínimas vigentes a febrero 2026 (por ejemplo, $3.250,13 por hora para limpieza con retiro).

Antigüedad : corresponde el 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

: corresponde el 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Zona Desfavorable : si vivís en la Patagonia, el adicional del 30% debe estar claramente discriminado.

: si vivís en la Patagonia, el adicional del 30% debe estar claramente discriminado. Aportes y Contribuciones: el sistema calculará automáticamente estos montos en función de la carga horaria semanal declarada.

Empleadas domésticas: la importancia del pago bancarizado y el comprobante electrónico

La tendencia hacia la digitalización total es irreversible. ARCA hoy considera que la constancia bancaria de transferencia es prueba suficiente de pago, pero esta siempre debe estar respaldada por el recibo electrónico generado en el sistema.

Emitir este documento protege al empleador ante la nueva normativa de la reforma laboral, que pone especial énfasis en la documentación electrónica para limitar costas judiciales. Además, contar con el recibo al día permite que la trabajadora acceda a beneficios sociales, préstamos y cobertura de salud sin inconvenientes.