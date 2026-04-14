El Gobierno de Javier Milei modificó el programa Acompañamiento Social: qué cambios aplica

El Ministerio de Capital Humano anunció una serie de reformas y reestructuraciones en el Programa Acompañamiento Social, una medida que fue establecida en la Resolución 90/2026, publicada este martes 14 de abril 2026 en el Boletín Oficial.

El objetivo de Acompañamiento Social es promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares, fortaleciendo el núcleo familiar y la comunidad. Su implementación está a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Cambios en Acompañamiento Social: los motivos detrás de la medida del Ministerio de Capital Humano

La ministra Sandra Pettovello mencionó que los cambios fueron para consolidar los nuevos números obtenidos en la reducción de la pobreza y la indigencia durante los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza en el país alcanzó el 28,2% durante el segundo semestre de 2025 y la indigencia se ubicó en 6,3% en los principales centros urbanos.

Si bien el Gobierno anunció que los datos son positivos en comparación a años anteriores, los datos estiman que 13,5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 3 millones en condición de indigencia.

Ante la baja del porcentaje de pobreza, el ministro de Economía, Luis Caputo señaló que la baja en el índice se explica por el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo de los programas sociales sin intermediarios propuestas por el Gobierno.

“En virtud de dicha evolución favorable, se considera necesario garantizar la continuidad de las acciones implementadas en el marco del Programa de Acompañamiento Social, con el objeto de avanzar en la promoción de la inclusión y la mejora de las condiciones de vida de aquellos que aún se encuentran en situación de vulnerabilidad» informó el ministerio de Capital Humano dentro de la reforma.

¿Cuáles son las principales modificaciones del programa Acompañamiento Social?

La principal modificación del Gobierno es la extensión de su vigencia a 48 meses, lo que le otorga mayor estabilidad dentro del esquema de asistencia social y consolida su continuidad en el tiempo.

La normativa introduce ajustes en los lineamientos generales y operativos del programa. Estos cambios apuntan a optimizar su implementación, con mejoras en los mecanismos de acompañamiento a los beneficiarios y en la asignación de recursos públicos, buscando mayor eficiencia en la gestión estatal.

Boletín Oficial

Otra modificación relevante es la ratificación del rol de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que seguirá encargada de la coordinación y supervisión del programa durante todo el período establecido. Su continuidad responde a que se mantienen las condiciones sociales que justificaron su creación, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

Otra de las ampliaciones del programa fue la modificación de su objetivo central: profundizar la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares vulnerables. En ese sentido, los cambios buscan fortalecer el acompañamiento integral a las familias y su entorno comunitario.

Con información de Infobae