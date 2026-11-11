Cómo pedirle un milagro a la Virgen de Luján: la oración completa y las recomendaciones para rezar

El papa León XIV se despidió de Argentina con una multitudinaria misa en Luján.-

El cierre del recorrido apostólico del papa León XIV en Argentina, con la visita al territorio bonaerense, moviliza a millones de personas que buscan canalizar sus pedidos de salud, trabajo, paz y consuelo espiritual.

Encontrar la oración a la Virgen de Luján y cómo pedirle un milagro, en sintonía con la histórica misa de despedida encabezada por el papa León XIV en la Plaza Belgrano, puede ser una manera de acercarse a la imagen de la patrona de Argentina.

Cómo pedirle un milagro con la oración a la Virgen de Luján

La tradición eclesial y los equipos pastorales de la Basílica de Luján sugieren ordenar la petición a través de un itinerario espiritual sencillo, que prioriza la sinceridad interior por encima de rituales externos:

Disposición del espacio y recogimiento personal : dedicar un momento de silencio en el hogar, encendiendo una vela blanca si es posible, colocando una estampa o imagen de la Inmaculada Concepción y silenciando distractores cotidianos para conectar la intención personal con la misa central.

: dedicar un momento de silencio en el hogar, encendiendo una vela blanca si es posible, colocando una estampa o imagen de la y silenciando distractores cotidianos para conectar la intención personal con la misa central. Precisión en la intención y humildad en la súplica : formular el pedido de salud, trabajo o reconciliación familiar de manera clara, encomendando la necesidad a la intercesión mariana y aceptando la voluntad providencial con serenidad de espíritu.

: formular el pedido de salud, trabajo o reconciliación familiar de manera clara, encomendando la necesidad a la intercesión mariana y aceptando la voluntad providencial con serenidad de espíritu. Acompañar el rezo con un acto de caridad concreta: la pastoral lujanense recuerda que toda petición de gracia se fortalece mediante el compromiso solidario hacia el prójimo, como donar alimentos a comedores comunitarios, asistir a una persona enferma o brindar consuelo a quien atraviesa soledad.

Para rezar: oración completa para la Virgen de Luján

La plegaria histórica que identifica la devoción de la feligresía argentina, difundida por el Episcopado y los devocionarios parroquiales, se reza formalmente con las siguientes palabras:

Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.

Nuestra Señora de Luján, Patrona de nuestra Patria;

hoy alzamos nuestros ojos y nuestros brazos hacia ti.

Madre de la Esperanza, de los pobres y de los peregrinos, escúchanos.

Hoy te pedimos por Argentina, por nuestro pueblo.

Ilumina nuestra patria con el sol de justicia,

con la luz de una mañana nueva, que es la luz de Jesús.

Enciende el fuego nuevo del amor entre hermanos.

Unidos estamos bajo la celeste y blanca de nuestra bandera,

y los colores de tu manto,

para contarte que hoy falta el pan material en muchas, muchas casas,

pero también falta el pan de la verdad y la justicia en muchas mentes.

Falta el pan del amor entre hermanos y falta el pan de Jesús en los corazones.

Te pedimos, Madre, que extingas el odio,

que ahogues las ambiciones desmedidas,

que arranques el ansia febril de solamente los bienes materiales

y derrames sobre nuestro suelo la semilla de la humildad, de la comprensión.

Ahoga la mala hierba de la soberbia;

que ningún Caín pueda plantar su tienda sobre nuestro suelo,

pero tampoco que ningún Abel inocente bañe con su sangre nuestras calles.

Haz Madre, que comprendamos que somos hermanos,

nacidos bajo un mismo cielo y bajo una misma bandera.

Que sufrimos todos juntos las mismas penas y las mismas alegrías.

Ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual

y que, tomados de tu mano, digamos más fuerte que nunca:

¡ARGENTINA! ¡ARGENTINA, CANTA Y CAMINA!

Amén.