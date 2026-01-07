Viajes a Chile: qué papeles son obligatorios para la aduana y qué elementos están prohibidos para pasar

En la temporada de vacaciones aumenta la cantidad de personas que visitará el vecino país de Chile por diversos motivos. El turismo y la compra son los principales motivos por los cuales miles de argentinos viajan todos los años.

Al momento de presentarse en la aduana, ya sea la argentina o chilena, hay ciertos requisitos obligatorios para cruzar la frontera, y ambos servicios aduaneros tienen listas de objetos permitidos y prohibidos para pasar de un país a otro.

Servicio de Aduana

Para ingresar o salir del país, son obligatorios los siguientes registros:

DNI Digital tarjeta (último ejemplar emitido por el RENAPER).

DNI Digital libreta celeste (último ejemplar emitido por el RENAPER).

Pasaporte.

Declarar los objetos que transportás como equipaje a través del formulario.

Si cruzás en automóvil, completá y presentá el formulario OM-2261 (salida y admisión temporal de

vehículos – acuerdo argentino chileno) en la Aduana argentina.

Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículoDNI o cédula de identidad.

Cédula verde, Cédula azul, en caso de circular en un vehículo que no sea de su propiedad

Oblea de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehícular)

Comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente

A su vez, se deberá notificar de los objetos de uso o consumo personal, los cuales son la ropa, elementos de higiene personal y todo objeto que el viajero lleve para su uso.

Para el ingreso a Chile, se le solicitará a los turistas SOAPEX, una póliza específica para vehículos extranjeros que Carabineros exige en cada control de ruta. Este seguro rige desde 2013 y, a diferencia de la Tarjeta Azul o el seguro Mercosur, es una imposición de la ley chilena (Nº 18.290). Sin este documento, el conductor se expone a multas graves y a la retención del vehículo.

Que está prohibido en la aduana

Al momento de presentarse en el paso fronterizo, queda totalmente prohibido los siguientes incisos:

DNI escrito a mano (tapa verde, tapa bordó y libreta celeste de niños y niñas recién nacidos),

la constancia de DNI en trámite,

los documentos deteriorados

Cualquier tipo de mercadería con finalidad comercial o industrial.

Electrodomésticos línea blanca.

Armas de fuego, salvo autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Explosivos, inflamables y estupefacientes.

Mercadería de importación prohibida por razones no económicas (salud, seguridad, etc.).

A su vez, los viajeros mayores de 16 años pueden entrar y salir del país con un importe máximo de USD$ 10.000, y los menores de 16 con un importe máximo de USD$ 5.000. Estos límites se computan por persona. Su se superan los límites, se debe llenar un formulario en Aduana.

Servicio de aduana: Senasa

Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), los siguientes alimentos pueden ingresas si están estipulados como consumo personal:

Conservas: de pescado, porcinos, aves.

Lácteos: leches fluidas pasteurizadas, leche condensada, leche en polvo, yogurt, manteca, dulce de leche, quesos elaborados a base de leches pasteurizadas.

Frutos o vegetales procesados: papas fritas, frutos en almíbar, vegetales en vinagre u otros conservantes, conservas de frutas y hortalizas, productos secos tostados y/o salados (maní, almendras, etc.), vegetales enlatados o envasados al vacío.

Porcinos: jamón serrano e ibérico, lomo ibérico, trozado o laminado, sin hueso, procedente del Reino de España, en envase al vacío o atmósfera controlada original de fábrica, debidamente rotulado e identificado y de libre comercialización en dicho país, según establece la Resolución 655/2017.

Otros productos: mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite

Los alimentos y derivados que están prohibidos para sacar o ingresar al país son:

Alimentos: productos de manufactura casera, carnes de cualquier especie animal, chacinados, embutidos, jamones, miel, productos y derivados lácteos, alimentos sin identificación o rótulo.

Vegetales: frutas y hortalizas frescas; flores y plantas de jardín; plantas frutales, ornamentales y forestales; vegetales y sus partes (semillas, raíces, yemas)

Animales vivos: Existen normas para el paso con mascotas.

Otros productos: alimentos para animales, productos apícolas (cera, propóleo), productos veterinarios (sueros, vacunas y otros), insectos, bacterias, hongos, material reproductivo y otros microorganismos para investigación.

Viajar con mascotas a Chile

Si se quiere visitar al país vecino junto a la mascota de la familia, se podrá hacer con algunas declaraciones y normas:

Certificado de salud en ejemplar original, extendido por un profesional veterinario privado, en el modelo provisto por el Consejo o Colegio de la jurisdicción, donde conste el peso del animal, dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de embarque.

Certificado de Vacunación Antirrábica. Los animales de igual o mayor edad a noventa (90) días deben estar vacunados contra la rabia utilizando vacunas aprobadas por SENASA, llevada a cabo por un profesional veterinario privado con matriculación vigente ante la entidad colegiada de la profesión. Todo bajo certificados autorizados por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CABA) o el respectivo Colegio de Veterinarios Provincial. Esta vacunación deberá contar con un mínimo de 30 días y un máximo de 12 meses previos al embarque del animal hacia Chile.

Certificación de tratamiento antiparasitario externo e interno. El animal deberá someterse dentro de los 30 días previos a la fecha de embarque a un tratamiento eficaz de amplio espectro contra parásitos internos y externos utilizando productos autorizados por SENASA. El profesional veterinario privado interviniente en esta administración deberá indicar la fecha (dd/m/aa), principio activo, dosificación, vía de administración, el nombre comercial y el laboratorio productor del antiparasitario.

Domicilio donde permanecerá el animal en Chile, ya que al arribar deberá cumplir con 10 días de cuarentena en dicho domicilio.

Fotocopia del documento de identidad de la persona que trasladará el animal hasta la República de Chile o, en caso de que el animal viajara “no acompañado”, una fotocopia del documento de identidad del propietario/responsable del animal en la República Argentina, a cuyo nombre será extendido el Certificado Veterinario Internacional.

Para ejemplares de edad igual o menor a tres meses para el caso de cachorros de perros, gatos y hurones menores de 60 días, el ejemplar debe haber sido sometido a un análisis de valoración de anticuerpos neutralizantes contra el virus rábico con un resultado mínimo de 0,5 UI/ml

Con información de Ministerio de Seguridad/ Fronteras argentinas