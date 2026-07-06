Increíble triunfo: un nuevo multimillonario con el Quini 6 y un pozo histórico para este miércoles

El Quini 6 volvió a sacudir el mapa de la fortuna en Argentina, tras el sorteo número 3.388 realizado este domingo 5 de julio 2026. En una jornada histórica, la modalidad «Revancha» quebró los pronósticos al registrar una tarjeta ganadora con seis aciertos, cuyo dueño se adjudicó en soledad la impresionante suma de $5.450 millones.

Según los datos provistos oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, los pozos de las versiones Tradicional y La Segunda de Quini 6 quedaron vacantes, lo que garantiza una base millonaria y un gran atractivo para la próxima jugada semanal.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 5 de julio 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones correspondientes a la jugada dominical, distribuyendo premios millonarios en diversas categorías. A continuación, detallamos las cifras favorecidas en cada modalidad del juego de azar:

Tradicional Primer Sorteo: 27 – 29 – 32 – 33 – 37 – 39 (Vacante)

27 – 29 – 32 – 33 – 37 – 39 (Vacante) La Segunda del Quini: 05 – 14 – 22 – 23 – 36 – 45 (Vacante)

05 – 14 – 22 – 23 – 36 – 45 (Vacante) La Revancha: 01 – 03 – 07 – 09 – 25 – 29 ( 1 ganador con 6 aciertos )

01 – 03 – 07 – 09 – 25 – 29 ( ) El Quini que Siempre Sale: 01 – 10 – 15 – 22 – 36 – 37 (5 ganadores con 5 aciertos)

01 – 10 – 15 – 22 – 36 – 37 (5 ganadores con 5 aciertos) Premio Extra: un total de 2.644 apostadores alcanzaron los seis aciertos combinando las distintas modalidades principales, adjudicándose $75.642,97 cada uno.

El gran protagonista de la noche fue un apostador de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, quien se convirtió en multimillonario al descifrar la combinación exacta de la Revancha.

Por otro lado, la modalidad «Siempre Sale» mantuvo su sólido esquema de resolución obligatoria y repartió más de $68 millones entre 5 afortunados, que lograron cinco aciertos, otorgando a cada uno una cifra superior a los $13,6 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado para el miércoles 8 de julio 2026

A raíz de los premios remanentes que no hallaron dueño este fin de semana, las autoridades organizadoras actualizaron los montos para el sorteo número 3.389, programado para el próximo miércoles 8 de julio 2026 a las 21:15. Para esta nueva edición, el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $6.700 millones.

Quienes busquen probar suerte, pueden registrar sus boletas comerciales con seis números (seleccionados entre el 00 y el 45) en cualquier agencia de lotería oficial, antes del límite horario comercial de la jornada del sorteo.

Como establece la normativa de transparencia y confiabilidad institucional, el evento podrá seguirse en vivo y en directo a través de la TV Pública, señales televisivas regionales y por streaming mediante el canal oficial de YouTube del organismo santafesino.