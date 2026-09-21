Asignación Universal por Hijo: cuándo cobrás en octubre 2026 según la terminación del DNI

En el marco del esquema mensual de movilidad indexado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma de acreditaciones bancarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a octubre 2026.

A partir del cálculo técnico sobre la serie de dos decimales de la inflación de agosto relevada por el INDEC, el organismo previsional ANSES aplicará un incremento del 1,66% en los montos de la prestación.

Las transferencias bancarias se iniciarán el jueves 8 de octubre 2026 de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), conviviendo con los adicionales nutricionales de la Tarjeta Alimentar, la suba en el Complemento Leche y la implementación de la verificación digital automática de controles de salud y escolaridad.

ANSES: fechas de cobro de Asignación Universal por Hijo en octubre 2026 por DNI

El cronograma oficial de pagos para la Asignación Universal por Hijo se desarrollará durante diez jornadas hábiles, contemplando una pausa por el fin de semana largo:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre 2026.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre 2026.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre 2026.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre 2026.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre 2026.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre 2026.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre 2026.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

Nuevos montos Asignación Universal por Hijo ANSES: cobro directo y retención del 20%

Con la entrada en vigencia del reajuste del 1,66%, ANSES actualizará los valores brutos de la AUH y sus liquidaciones mensuales directas:

AUH por menor : el importe bruto se eleva de $154.031 a $156.588. Tras descontarse la retención obligatoria del 20% ($31.317,60), el desembolso directo en mano es de $125.270,40.

: el importe bruto se eleva de $154.031 a $156.588. Tras descontarse la retención obligatoria del 20% ($31.317,60), el desembolso directo en mano es de $125.270,40. AUH por hijo con discapacidad : el monto bruto asciende a $509.863, depositándose mensualmente $407.890,40 directos y reteniéndose $101.972,60.

: el monto bruto asciende a $509.863, depositándose mensualmente $407.890,40 directos y reteniéndose $101.972,60. Excepción de cobro al 100%: para los niños de hasta 4 años inclusive, el organismo liquida la totalidad del haber sin aplicar la retención preventiva del 20%, siempre que el cruce de bases con el Ministerio de Salud confirme la realización de los controles médicos obligatorios.

En forma complementaria, los titulares recibirán las partidas asistenciales financiadas por el Ministerio de Capital Humano:

Complemento Leche (Plan Mil Días) : para familias con niños de hasta 2 años inclusive, el valor mensual se ajusta a $59.063.

: para familias con niños de hasta 2 años inclusive, el valor mensual se ajusta a $59.063. Tarjeta Alimentar: se mantiene en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más a cargo.

ANSES: validación automática de la Libreta AUH y consulta de recibos en Mi ANSES

En consonancia con la Resolución 508/2026, el Estado avanza en la simplificación del cobro del saldo acumulado del 20% para los titulares de la Asignación Universal por Hijo: