Servicio a la comunidad: CALF anunció cortes de luz para este lunes 12 de octubre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este lunes 12 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 12 de octubre

CALF indicó que el corte programado para este domingo serán de la siguiente forma:

Horario Zona Afectada Motivo del Trabajo 07:00 a 12:00 Desde Islas Malvinas hasta Alderete, entre Villegas y Amancay. Modernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura.