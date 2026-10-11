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Servicio a la comunidad: CALF anunció cortes de luz para este lunes 12 de octubre en Neuquén

La interrupción responde a una modernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este lunes 12 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 12 de octubre

CALF indicó que el corte programado para este domingo serán de la siguiente forma:

Horario Zona Afectada Motivo del Trabajo
07:00 a 12:00Desde Islas Malvinas hasta Alderete, entre Villegas y Amancay. Modernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura.

Horario Zona Afectada Motivo del Trabajo
07:00 a 10:00Desde Leloir hasta Islas Malvinas, entre Conrado Villegas y Entre RíosModernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este lunes 12 de octubre.

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