Servicio a la comunidad: CALF anunció cortes de luz para este lunes 12 de octubre en Neuquén
La interrupción responde a una modernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este lunes 12 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 12 de octubre
CALF indicó que el corte programado para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|07:00 a 12:00
|Desde Islas Malvinas hasta Alderete, entre Villegas y Amancay.
|Modernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura.
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|07:00 a 10:00
|Desde Leloir hasta Islas Malvinas, entre Conrado Villegas y Entre Ríos
|Modernización de la red mediante tecnología inteligente y mantenimiento de infraestructura.
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