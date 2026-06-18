¿La SUBE reemplaza al CUD?: la aclaración del Gobierno sobre los viajes gratis para personas con discapacidad

El pasado viernes 12, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de sus redes sociales que las personas con discapacidad podrán viajar gratis en el transporte público con la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Muchos usuarios reportaron fallas para la vinculación a través de internet, lo que generó largas filas en las oficinas de Anses. Cuál fue la aclaración del Gobierno.

Desde las primeras horas de este jueves 18 se registraron extensas filas en distintas dependencias de Anses, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde cientos de personas acudieron para consultar o realizar trámites vinculados al flamante mecanismo de acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad.

En este sentido, la Secretaría de Transporte de la Nación aclaró que «las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia».

En un comunicado oficial, indicaron que tanto las empresas de transporte como los conductores «deberán aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada».

En este sentido, recordaron que ante cualquier intento de desconocer la validez del CUD físico, los usuarios pueden realizar la denuncia ante la CNRT por las siguientes vías:

Línea gratuita: 0800-333-0300, de lunes a viernes de 8 a 20 h.

Online: argentina.gob.ar/transporte/cnrt

Atención presencial: de lunes a viernes de 9 a 15 h en cualquiera de las delegaciones regionales de la CNRT en todo el país.

Intimaron a la Secretaría de Tranporte por la polémica de la SUBE y el CUD

En contacto con el sitio Parlamentario, el diputado nacional Esteban Paulón informó que intimó al organismo dependiente del Ministerio de Economía para exigir que se levanten las «barreras de acceso en el sistema de vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE».

Hasta el aviso de Adorni, los usuarios sólo debían presentar el CUD para poder viajar gratis en transporte público. En este sentido, Paulón apuntó que «toda exigencia administrativa que obstaculice, dificulte o demore su acceso debe ser examinada bajo los más estrictos estándares constitucionales y convencionales».

Asimismo, cuestionó que las modificaciones se comunicaron a través de la cuenta personal de un funcionario, y no con su debida publicación administrativa: «Vulnera principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica que deben regir toda actuación adminstrativa, particularmente cuando se encuentra involucrado el ejercicio de derechos fundamentales de grupos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos».