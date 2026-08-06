Quini 6 sin ganadores: qué se jugó y cuándo será el próximo sorteo con pozo creciente

El Quini 6 volvió a generar un pico de expectativa en todo el país, tras la realización del último sorteo correspondiente a la noche del miércoles 5 de agosto 2026.

Con una masa acumulada en premios de Quini 6 que alcanzó la cifra de $20.000 millones de pesos, la suerte se mostró esquiva para las categorías de máximo puntaje.

Según los registros oficiales de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, los pozos de las versiones Tradicional y La Segunda quedaron vacantes al no hallarse tarjetas que descifraran los seis números de la suerte.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 5 de agosto 2026

El bolillero oficial de Quini 6, perteneciente a la Lotería de Santa Fe determinó las combinaciones de este miércoles 5 de agosto 2026, a través de sus distintas alternativas de juego poceado.

El detalle formal de las cifras extraídas y la distribución de premios en el sorteo arrojó los siguientes datos:

Tradicional Primer Sorteo : 03 – 04 – 14 – 17 – 19 – 35 (Vacante con más de $6.292 millones) 5 aciertos: 29 ganadores ($1.557.703,86 cada uno) 4 aciertos: 2.099 ganadores ($6.456,42 cada uno)

: 03 – 04 – 14 – 17 – 19 – 35 (Vacante con más de $6.292 millones) La Segunda del Quini : 05 – 22 – 28 – 31 – 32 – 41 (Vacante con más de $3.578 millones) 5 aciertos: 25 ganadores ($1.806.936,48 cada uno) 4 aciertos: 1.782 ganadores ($7.604,95 cada uno)

: 05 – 22 – 28 – 31 – 32 – 41 (Vacante con más de $3.578 millones) Pozo Extra del Quini 6 : 03 – 04 – 05 – 08 – 11 – 14 – 17 – 19 – 22 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 35 – 41 – 44 6 aciertos: 4.306 ganadores ($46.446,82 cada uno)

: 03 – 04 – 05 – 08 – 11 – 14 – 17 – 19 – 22 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 35 – 41 – 44

A pesar de que los pozos principales no hallaron dueño, el juego poceado otorgó importantes sumas de dinero a los más de 50 apostadores que lograron cosechar cinco aciertos en las dos primeras modalidades.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado para el domingo 9 de agosto 2026

Al haber quedado desiertas las rondas de seis aciertos a mitad de semana, la Lotería de Santa Fe reconfigurará los valores estimados para el sorteo programado para el próximo domingo 9 de agosto 2026 a las 21:15.

Se aguarda un flujo constante de jugadas en las agencias, debido a los montos remanentes que continúan en ascenso.

Aquellos apostadores que busquen participar pueden confeccionar su boleta seleccionando seis números (del 00 al 45) en cualquier agencia comercial oficial, hasta el horario de cierre del sábado.

La transmisión oficial del acto se realizará en directo desde la sala de sorteos del organismo y podrá seguirse por la TV Pública, canales de televisión autorizados y la plataforma oficial de YouTube.