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Alertan por «bancos de niebla» en la Ruta 40, en el sector de Siete Lagos, este jueves 14 de abril

Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con precaución.

Redacción

Por Redacción

Niebla en la Ruta 40. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

Niebla en la Ruta 40. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

Desde Vialidad Nacional advirtieron por la presencia de bancos de niebla, en el sector de Siete Lagos en la Ruta 40.

El organismo alertó que hay que «transitar con precaución» por «visibilidad reducida».

Recomendaciones para circular en rutas con niebla

Desde Presidencia, enumeraron recomendaciones para circular en caminos con niebla:

  • Evitar frenar bruscamente.
  • No sobrepasar a otros vehículos.
  • Guiarse por la vía de circulación.
  • Mantener encendidas las luces bajas y/o los faros antiniebla.
  • Guardar silencio para poder ubicar a otros vehículos por medio del sonido.
  • Encendar la calefacción para desempañar el parabrisas y la luneta.
  • En caso de detenerse, estacionar siempre en lugares seguros, por ejemplo: estaciones de servicio, o peajes.
  • Si hay que parar sobre la banquina, hacerlo lejos del camino, con las luces y las balizas encendidas.


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Desde Vialidad Nacional advirtieron por la presencia de bancos de niebla, en el sector de Siete Lagos en la Ruta 40.

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