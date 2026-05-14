Alertan por «bancos de niebla» en la Ruta 40, en el sector de Siete Lagos, este jueves 14 de abril

Desde Vialidad Nacional advirtieron por la presencia de bancos de niebla, en el sector de Siete Lagos en la Ruta 40.

El organismo alertó que hay que «transitar con precaución» por «visibilidad reducida».

Recomendaciones para circular en rutas con niebla

Desde Presidencia, enumeraron recomendaciones para circular en caminos con niebla: