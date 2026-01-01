Anses: con aumento, cuándo inicia el calendario de pagos de enero 2026
El cronograma de pagos de Anses comenzará la próxima semana y llegará con el aumento del 2,74% confirmado por el Gobierno. Los detalles.
En una semana, la Anses comenzará el calendario de pagos 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH con el aumento establecido del 2,74% para todos los grupos. Jubilados y pensionados de la mínima serán los primeros en percibir el haber del mes de enero. Los detalles.
Cuándo inicia el calendario Anses de enero 2026
Anses, el organismo previsional que está bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano y administra la funcionaria Sandra Pettovello, comenzará el derrotero de pagos el viernes 9 de enero y continuará hasta el miércoles 28.
Millones de jubilados y pensionados cuyos haberes no superan un haber mínimo están entre los grupos que cobrarán la primera quincena. El cronograma para el mes es el siguiente:
- Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
- Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 12 de enero
DNI terminados en 1: 13 de enero
DNI terminados en 2: 14 de enero
DNI terminados en 3: 15 de enero
DNI terminados en 4: 16 de enero
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero
- Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
- Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero
- Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
- Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
- Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
