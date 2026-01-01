ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Anses: con aumento, cuándo inicia el calendario de pagos de enero 2026

El cronograma de pagos de Anses comenzará la próxima semana y llegará con el aumento del 2,74% confirmado por el Gobierno. Los detalles. 

Redacción

Por Redacción

Anses en enero 2026.

Anses en enero 2026.

En una semana, la Anses comenzará el calendario de pagos 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH con el aumento establecido del 2,74% para todos los grupos. Jubilados y pensionados de la mínima serán los primeros en percibir el haber del mes de enero. Los detalles.

Cuándo inicia el calendario Anses de enero 2026

Anses, el organismo previsional que está bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano y administra la funcionaria Sandra Pettovello, comenzará el derrotero de pagos el viernes 9 de enero y continuará hasta el miércoles 28.

Millones de jubilados y pensionados cuyos haberes no superan un haber mínimo están entre los grupos que cobrarán la primera quincena. El cronograma para el mes es el siguiente:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero

  • Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero
DNI terminados en 1: 13 de enero
DNI terminados en 2: 14 de enero
DNI terminados en 3: 15 de enero
DNI terminados en 4: 16 de enero
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero

  • Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

  • Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

  • Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

  • Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

  • Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

NA | Infobae


Temas

Anses

Asignaciones

Jubilados y Pensionados

En una semana, la Anses comenzará el calendario de pagos 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH con el aumento establecido del 2,74% para todos los grupos. Jubilados y pensionados de la mínima serán los primeros en percibir el haber del mes de enero. Los detalles.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios