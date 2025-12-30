¿Cuándo paga ANSES? El cronograma completo de enero 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el cronograma oficial de pagos para enero 2026. Según lo precisado, los jubilados y pensionados comenzarán a recibir sus haberes a partir del viernes 9 de enero.

Cronograma para jubilados y pensionados

Según la movilidad jubilatoria implementada desde abril de 2024, en enero los haberes incrementarán un 2,47% ajustándose a los montos mensuales por inflación. Además, los jubilados y pensionados que cobran la mínima seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000.

Desde el organismo detallaron que el pago iniciará el 9 siguiendo el esquema habitual “por orden de terminación de DNI” y quienes perciben haberes mínimos, serán los primeros en acceder al cobro.

Las fechas a tener en cuenta, son:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Pensiones No Contributivas (PNC)