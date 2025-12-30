¿Cuándo paga ANSES? El cronograma completo de enero 2026 para jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el cronograma de pagos para el próximo año. Mirá acá el detalle de las fechas claves.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el cronograma oficial de pagos para enero 2026. Según lo precisado, los jubilados y pensionados comenzarán a recibir sus haberes a partir del viernes 9 de enero.
Cronograma para jubilados y pensionados
Según la movilidad jubilatoria implementada desde abril de 2024, en enero los haberes incrementarán un 2,47% ajustándose a los montos mensuales por inflación. Además, los jubilados y pensionados que cobran la mínima seguirán recibiendo el bono extraordinario de $70.000.
Desde el organismo detallaron que el pago iniciará el 9 siguiendo el esquema habitual “por orden de terminación de DNI” y quienes perciben haberes mínimos, serán los primeros en acceder al cobro.
Las fechas a tener en cuenta, son:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.
