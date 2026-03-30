Anses confirmó fechas y nuevos montos: cuándo y cuánto se cobra en abril 2026
Anses oficializó el calendario de pagos de abril de 2026 con un aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización eleva los haberes mínimos y alcanza a prestaciones como AUH y AUE, mientras se mantienen sin cambios los montos de la Tarjeta Alimentar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de pagos de abril de 2026, que llega con un incremento del 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización impacta tanto en los haberes previsionales como en prestaciones clave como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares.
Anses actualiza pagos de abril 2026: suba del 2,9% y calendario completo
Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. En tanto, quienes perciben el haber mínimo recibirán además el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31. También se actualizan otras prestaciones:
- La PUAM asciende a $304.255,44
- Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez llegan a $266.223,52
- La AUH se incrementa a $136.664
- La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002
- La Asignación por Embarazo se equipara al valor general de la AUH
Este aumento se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los valores de forma periódica según la evolución de distintas variables económicas.
El cronograma de abril comienza el 10 de abril con los primeros pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En esa misma fecha también se inicia el pago de las Pensiones No Contributivas, la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.
A partir de ahí, el calendario avanza de manera escalonada según la terminación del DNI, y se extiende hasta los últimos días del mes para quienes perciben haberes más altos y otras prestaciones específicas. En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones en abril:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para quienes tienen dos hijos
- $108.062 para familias con tres o más hijos
De esta manera, el mes combina una suba en las prestaciones principales con la continuidad de algunos refuerzos sin actualización, en un contexto donde cada modificación en los ingresos sigue siendo clave para el día a día de los beneficiarios.
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026
- Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril de 2026
DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril de 2026
DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril de 2026
DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril de 2026
DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril de 2026
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
- Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026
DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026
DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026
DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026
DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026
DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026
DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026
DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026
DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026
DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026
- Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril de 2026
DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril de 2026
DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril de 2026
DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril de 2026
DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril de 2026
- Prestación por Desempleo (Plan 1)
DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026
DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026
- Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo de 2026
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo de 2026
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