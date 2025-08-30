ESCUCHÁ RN RADIO
Apagón en Neuquén este sábado: un sorpresivo corte de luz afecta Ruta 7 y otras transitadas calles de la ciudad

El hecho se registró después de las 20. Qué dijo CALF.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Un sorpresivo corte de luz afectó a una zona muy transitada de Neuquén este sábado. El apagón se registró después de las 20. Qué dijeron desde CALF.

Según precisó la cooperativa, el alimentador que abastece la zona de Dr. Ramón y Leloir, desde Ruta 7 hasta Arturo Illia, se encuentra fuera de servicio.

«Nuestras cuadrillas trabajan para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible«, indicaron desde CALF.

Noticia en Desarrollo.


Temas

Apagón

CALF

Corte de luz

Neuquén

