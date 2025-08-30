Apagón en Neuquén este sábado: un sorpresivo corte de luz afecta Ruta 7 y otras transitadas calles de la ciudad

Un sorpresivo corte de luz afectó a una zona muy transitada de Neuquén este sábado. El apagón se registró después de las 20. Qué dijeron desde CALF.

Según precisó la cooperativa, el alimentador que abastece la zona de Dr. Ramón y Leloir, desde Ruta 7 hasta Arturo Illia, se encuentra fuera de servicio.

«Nuestras cuadrillas trabajan para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible«, indicaron desde CALF.

Noticia en Desarrollo.