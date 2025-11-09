ARCA subasta PlayStation, Smarts TV y equipos de audios desde $15.000: cuándo y cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) llevará a cabo una subasta pública online con más de 170 dispositivos electrónicos incautados por la Aduana de Santo Tomé. El remate, que se enmarca en operativos contra el contrabando, se realizará el jueves 13 de noviembre de 2025, entre las 11 y las 12.05 horas, a través del portal Subastas Banco Ciudad. Los precios base para los lotes comenzarán en $15.000.

Entre los artículos disponibles para la puja figuran 19 consolas PlayStation 4, cuatro joysticks, 30 parlantes JBL, 43 adaptadores de TV (de marcas como Apple y Google), 49 estéreos para vehículos y un equipo de audio portátil Longstar. La oferta se completa con otros dispositivos de almacenamiento y diversos accesorios tecnológicos, según detalló el organismo.

Los interesados en participar en esta subasta deberán inscribirse hasta el 11 de noviembre a las 11 horas. El proceso incluye registrarse en el portal del Banco Ciudad, completar la inscripción específica en Arca y efectuar un depósito en garantía. Una vez finalizados estos pasos, los postulantes podrán acceder al catálogo completo de los lotes, que incluye fotografías e información técnica detallada de cada producto. Previamente, los lotes estuvieron exhibidos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, hasta el miércoles 12 de noviembre.

El marco legal de las subastas y cómo se desarrollará

Este procedimiento se efectúa conforme a lo establecido en el Código Aduanero, que prevé la comercialización mediante remates públicos de las mercaderías bajo custodia estatal. La operación se rige por la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo principal brindar transparencia al destino de los bienes incautados en los controles aduaneros.

Según la Aduana, el volumen de decomisos de mercadería de contrabando se ha incrementado significativamente en los últimos meses. Este aumento se atribuye al uso de escáneres de última generación y a la intensificación de controles en los principales pasos fronterizos de todo el país. Entre los operativos más recientes y destacados, la Aduana mencionó procedimientos realizados en localidades como Concordia, Clorinda y Posadas.

En dichos operativos, se detectaron importantes cargamentos de productos falsificados o no declarados. Se encontraron, por ejemplo, indumentaria con marcas apócrifas y marroquinería.

Uno de los decomisos más relevantes incluyó más de 20 mil teléfonos celulares, que habían sido declarados falsamente como billeteras, con un valor estimado en 2,23 millones de dólares estadounidenses. Estas actuaciones fueron coordinadas entre las Subdirecciones Generales de Control Aduanero y de Operaciones Aduaneras del Interior, en colaboración con los juzgados federales correspondientes.