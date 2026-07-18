Operativo reelección de Javier Milei: el debate abierto en el Gobierno y las primeras señales rumbo a 2027

A pocos meses del comienzo del año electoral, el Gobierno ya puso en marcha el operativo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que el verdadero objetivo no es la continuidad del presidente, sino «transformar la Argentina».

Superada la parálisis que se generó por la causa judicial que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, reavivó los deseos que persigue la administración libertaria de pelear por un nuevo mandato de Javier Milei y movió sus primeras fichas con clave electoral rumbo al 2027.

El debate abierto en el Gobierno y las primeras señales rumbo a 2027

El armado de La Libertad Avanza -a cargo de Karina e instrumentado por los primos Eduardo «Lule» y Martín Menem- se prepara para encarar los incipientes debates electorales una vez que termine el Mundial 2026.

La administración libertaria fue la que dijo ese horizonte y una vez que concluya el enfrentamiento de la Selección argentina con España, deberá tender puentes con los partidos socios y gobernantes aliados para delimitar acuerdos.

Javier Milei sostiene que su principal rival en las urnas será el mismo. En declaraciones a El Observador, manifestó: «Compito contra mí mismo, trabajo cada día para hacer una gestión mejor. Es lo que voy a llevarle como propuesta a los argentinos. Hay un claro camino hacia donde vamos y en eso estamos trabajando».

No obstante, desde un sector de la administración libertaria consideran anticipados los planes electorales, aunque otros sostienen que el debate por la reforma electoral habilita automáticamente el planteo. En tercer lugar están los que consideran que el mensaje de la reelección tiene como destinatario a los mercados.

Un sector violeta, argumentó: «El objetivo del Presidente no es su propia permanencia en el Poder sino la transformación de la Argentina. Se entiende la importancia de la reelección de un gobierno no peronista, pero la prioridad es cambiar la Argentina». Pero en contraposición, otro ala libertaria, señaló: «Se habla naturalmente por la reforma electoral. Si bien es cierto que no debe tener centralidad en la agenda, es lógico que la reelección esté sobre la mesa, en particular, cuando se sabe que si el Presidente hace una buena gestión lo van a reelegir».

De igual manera, las diferencias internan no terminan ahí. Tras la disputa por la confección de listas que sacudió al Triángulo de Hierro en 2025, el entorno de Santiago Caputo celebró que el espacio político busque ampliar el diálogo con los gobernadores para construir alianzas rumbo a las presidenciales del año próximo.

Mientras tanto, en el ala de Karina Milei aseguran que se trata de una decisión estratégica que responde simplemente a la lógica de una elección presidencial, distinta de una legislativa, y remarcaron que en 2025, lograr acuerdos con provincias, implicaba ir rumbo a un «gobierno de coalición».

En paralelo, la Casa Rosada evalúa alternativas para sumar los votos necesarios que le permitan eliminar o suspender las PASO y de este modo, alterar las garantías de orden en la oposición. Para eso, barajan distintas opciones, entre ellas la implementación de un sistema de colectoras que les permitiría a los gobernadores aliados adherir sus listas legislativas a la boleta del presidente.

Posible fórmula presidencial

Otra de las cosas que ya está evaluando el Gobierno es cómo se integrará la fórmula presidencial del próximo año. Aparecieron las primeras conversaciones, pero por el momento son todas informales.

El Poder Ejecutivo evita hablar de candidaturas, pero la definición del eventual vicepresidente cobra relevancia a la luz del poco vínculo que mantiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel, que en las últimas sesiones no ocultó sus diferencias con el equipo mileista.

En el oficialismo buscan no repetir errores del pasado. Como condición innegociable, fijan que el próximo vicepresidente esté alineado con el primer mandatario, y el nombre que resuena con más fuerza es el de Patricia Bullrich. Para muchos, su perfil como compañera de fórmula de Javier Milei para 2027 es el más lógico; sin embargo, el voto de confianza hacia ella dependerá de su desempeño en las próximas sesiones de la Cámara Alta.

La posibilidad llega luego de algunos meses de tensión con la jefa del bloque libertario en el Senado, tras algunos vestigios de independencia que no fueron bien vistos por Karina Milei. Es más, en varios despachos responsabilizan a Bullrich por el frustrado desenlace que tuvo la Ley de Propiedad Privada, la cual se postergó su tratamiento hasta agosto.

En el entorno de la legisladora evitan hacer proyecciones con tanta anticipación. Sin embargo, aunque ella misma deslizó la posibilidad de permanecer en el Senado, sus colaboradores aseguran que está capacitada para afrontar el desafío.