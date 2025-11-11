ARSA refuerza controles ante el aumento de turbiedad en el río Negro tras el temporal

La decisión de interrumpir la captación de agua cruda en algunas localidades del Alto Valle tiene como objetivo resguardar los equipos de tratamiento.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la región generaron un incremento en los niveles de turbiedad del río Negro por el temporal, lo que obligó a las plantas potabilizadoras del valle a ajustar sus procesos para resguardar los equipos de tratamiento y garantizar la calidad del servicio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Aguas Rionegrinas (ARSA) detallaron que la decisión de cortar el insumo se debe a que «los filtros tienen un régimen máximo de operación en cuanto a los niveles de turbiedad del agua que ingresa, una vez superado ese valor se puede agregar sulfato de aluminio (sustancia coagulante) para continuar la operación, y superado el valor máximo, ahí se debe cortar la planta porque se arruinaría todo el sistema y saldría de operación».

ARSA refuerza controles: el panorama en las distintas ciudades

Según informaron desde ARSA, las captaciones de Catriel, Godoy y Allen «continúan registrando altos valores de turbiedad», aunque por el momento «dentro de parámetros que permiten mantener la producción de agua potable con normalidad».

En Chichinales, la empresa anticipó que habrá períodos de baja presión durante la tarde, mientras avanza la recuperación del sistema. Los equipos técnicos se encuentran monitoreando de manera permanente la evolución del caudal y los sedimentos arrastrados por el río para intervenir ante posibles cambios.

En Villa Regina, donde el agua permanecía cortada,»se verificó una disminución en los niveles de turbiedad» -según indicaron-, lo que permitió reanudar gradualmente el bombeo desde la captación de Juan 23. La planta potabilizadora principal retomará su funcionamiento pleno en el transcurso de las próximas horas, informaron desde ARSA.

En Roca, «los niveles de turbiedad descendieron a valores considerados aceptables y la producción de agua ya se realiza con normalidad», aseguraron. En comunicación con este medio detallaron que en la ciudad ayer la turbiedad del agua «llegó a 1000 NTU (Unidad Nefelométgrica de Turbidez), pero regularizó después».

No obstante, la red continúa en proceso de recuperación y presurización, por lo que podrían registrarse bajas presiones en la zona baja de la ciudad, especialmente entre el canal principal y la Ruta Nacional 22, y desde Gelonch y Maipú hacia el noreste.

La empresa indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación. Mientras tanto, recomendó a los usuarios realizar un uso responsable del recurso y priorizar el consumo esencial hasta que se normalicen las condiciones del río.