Servicio a la comunidad: por la turbiedad del río, no hay agua potable en varios sectores de Roca

La empresa Aguas Rionegrinas deberá cambiar el medidor totalizador del barrio 12 de Septiembre de Cipolletti.

Este martes, el servicio de agua potable en Roca se ve afectado en varios sectores de la localidad. En este momento, el personal de Aguas Rionegrinas se encuentra monitoreando la situación. Esperan que se normalice en las próximas horas.

Según detallaron desde Aguas Rionegrinas, «debido a la elevada turbiedad registrada en el río, el servicio de agua potable se encuentra afectado» en Roca.

Servicio a la comunidad: cuáles son las zonas afectadas en Roca este martes

La situación afecta: