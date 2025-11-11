Servicio a la comunidad: por la turbiedad del río, no hay agua potable en varios sectores de Roca
El servicio se encuentra interrumpido en varios sectores. Acá el detalle.
Este martes, el servicio de agua potable en Roca se ve afectado en varios sectores de la localidad. En este momento, el personal de Aguas Rionegrinas se encuentra monitoreando la situación. Esperan que se normalice en las próximas horas.
Según detallaron desde Aguas Rionegrinas, «debido a la elevada turbiedad registrada en el río, el servicio de agua potable se encuentra afectado» en Roca.
Servicio a la comunidad: cuáles son las zonas afectadas en Roca este martes
La situación afecta:
- Zona baja y sur de la ciudad
- Desde el canal principal hasta Ruta 22
- Desde Gelonch a Maipu y hasta el noereste, incluyendo los barrios Corredor Viterbori, Mosconi, Chacramonte, La Rivera y zonas aledañas al sur de la ruta 22.
