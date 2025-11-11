Martín Soria pidió declarar la emergencia frutícola tras el granizo en Río Negro y Neuquén

El proyecto propone declarar la emergencia por un año en el Alto Valle. Foto: Gentileza.

El actual diputado y senador electo, Martín Soria, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, productiva y financiera de la cadena frutihortícola y vitivinícola en las provincias de Río Negro y Neuquén, afectadas por el temporal de granizo que azotó la región.

Según el proyecto al que pudo acceder Diario RÍO NEGRO propone un plazo de 365 días de emergencia, durante el cual se implementarán medidas de alivio fiscal, facilidades de pago y subsidios extraordinarios para sostener la actividad en las zonas más afectadas del Alto Valle.

La propuesta alcanza a todas las actividades frutícolas, hortícolas y vitivinícolas, incluyendo “la producción de frutas de pepita (manzanas y peras), frutas de carozo (duraznos, ciruelas, damascos y cerezas), hortalizas, vid para vino y mesa, frutos secos y actividades derivadas”.

«El granizo que cayó en Río Negro destruyó el trabajo de cientos de familias productoras», afirmó Soria en sus redes sociales.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de obligaciones impositivas y de seguridad social, tanto futuras como vencidas, a través de la AFIP y la ANSES.

“Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta el uno por ciento (1%) mensual”, detalla el artículo 4, y agrega que los planes podrán abarcar deudas devengadas hasta el 31 de mayo del año en que finalice la emergencia.

Durante la vigencia de la ley, “quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los contribuyentes”, así como los procesos judiciales en trámite.

El texto también incluye beneficios particulares para los pequeños productores cuyo ejercicio económico no haya superado los $400 millones, quienes podrán incluir deudas no prescriptas y prorrogar pagos “hasta que finalice la emergencia declarada”.

Uno de los puntos más destacados es la creación de un subsidio extraordinario de $800.000 por hectárea afectada, con un máximo de 50 hectáreas por productor. “El subsidio extraordinario contemplará hasta un máximo de cincuenta (50) hectáreas por productor”, especifica el artículo 7°.

Los fondos se financiarán con recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), y los productores deberán presentar un certificado provincial que acredite los daños ocasionados por el granizo.

Finalmente, la iniciativa encomienda a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) el diseño de un “sistema de seguro agrícola destinado a cubrir los riesgos derivados de daños por granizo en la zona productiva del Alto Valle de la Provincia de Río Negro”, con el objetivo de garantizar cobertura y sostenibilidad para el sector.