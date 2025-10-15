¡Atención Neuquén! CALF anunció cortes de luz para este jueves: durarán hasta cinco horas

Corte de luz en Neuquén: serán más de tres horas sin servicio

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este jueves. Las interrupciones durarán hasta cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

El jueves habrá dos cortes de luz programados. Ambos serán para que el equipo de CALF pueda realizar distintos trabajos de mantenimiento.