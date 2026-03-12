Aumento para empleadas domésticas: Nación oficializó la suba del 1,5% y la entrega de un bono para marzo 2026
El incremento forma parte del acuerdo que realizó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para las empleadas domésticas. La Resolución 2/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP), oficializó nuevos salarios para las empleadas domésticas. La suba es del 1,5%, y corresponde al segundo tramo del incremento total (3%) que se había anunciado con anterioridad -el primer tramo se aplicó en el mes de febrero-.
El organismo detalló que el nuevo porcentaje se aplicará sobre las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.
Se trata de la homologación del primer incremento del año y se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario. La Resolución 2/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, remarca que las actualizaciones serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.
En el mismo documento se acordó también el pago de bonos extraordinarios con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal. La suma pasará a ser remunerativa incorporándose al salario, conforme las distintas categorías:
- Personal con más de 16 horas semanales: $20.000
- Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500
- Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000
Los salarios de marzo quedarán de la siguiente manera:
- Supervisores con retiro: $4.013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.382,63 la hora y $556.024,76 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.807,87 la hora y $466.154,67 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.161,54 la hora y $517.277,03 el mes
- Caseros: $3.599,86 la hora y $455.160,14 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.012,14 la hora y $455.160,14 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.599,86 la hora y $505.578,34 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.599,86 la hora y $410.773,52 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.348,37 la hora y $455.160,14 el mes
