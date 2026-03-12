Aumento para empleadas domésticas: Nación oficializó la suba del 1,5% y la entrega de un bono para marzo 2026

El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP), oficializó nuevos salarios para las empleadas domésticas. La suba es del 1,5%, y corresponde al segundo tramo del incremento total (3%) que se había anunciado con anterioridad -el primer tramo se aplicó en el mes de febrero-.

El organismo detalló que el nuevo porcentaje se aplicará sobre las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

Se trata de la homologación del primer incremento del año y se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario. La Resolución 2/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, remarca que las actualizaciones serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

En el mismo documento se acordó también el pago de bonos extraordinarios con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal. La suma pasará a ser remunerativa incorporándose al salario, conforme las distintas categorías:

Personal con más de 16 horas semanales: $20.000

Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500

Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000

Los salarios de marzo quedarán de la siguiente manera: