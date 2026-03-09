Aportes para empleadas domésticas en marzo 2026: lo que necesitás saber sobre montos y cobertura

El cumplimiento de las obligaciones previsionales para empleadas domésticas no es solo un trámite administrativo; es la red de seguridad que sostiene la relación laboral. En este marzo 2026, tras la confirmación de las nuevas escalas salariales y el bono extraordinario, los empleadores deben validar que los aportes y contribuciones se liquiden correctamente según la carga horaria semanal.

Para la empleada doméstica, el acceso a la obra social y la cobertura de la ART dependen de que estos pagos se realicen antes del vencimiento mensual. En esta guía, desglosamos el paso a paso para operar en el portal de ARCA (ex AFIP) y cómo verificar que los fondos lleguen a destino.

Aportes empleadas domésticas marzo 2026 | Los tres pilares del pago mensual: jubilación, Obra Social y ART

Cada vez que un empleador paga los aportes, está cubriendo tres conceptos legales obligatorios que varían según la cantidad de horas que la empleada trabaje por semana:

Aportes previsionales: es la cuota destinada a la futura jubilación de la trabajadora. Contribuciones a la Obra Social: garantiza el acceso a la salud. Es vital recordar que para tener cobertura plena, la trabajadora debe alcanzar un mínimo de 16 horas semanales. Si trabaja menos, el sistema permite realizar «aportes voluntarios» para completar el monto. Seguro de Riesgos del Trabajo (ART): es el único concepto que se paga por mes adelantado y cubre accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Aportes empleadas domésticas marzo 2026 | Calendario y métodos de pago: ¿cuándo vence la obligación?

Los aportes se abonan a mes vencido (excepto la cuota de ART que es por adelantado). Para marzo 2026, el cronograma oficial establece:

Vencimiento : el plazo máximo es el día 10 de cada mes. Pasada esa fecha, el sistema de ARCA comenzará a calcular intereses resarcitorios automáticamente.

: el plazo máximo es el día 10 de cada mes. Pasada esa fecha, el sistema de ARCA comenzará a calcular intereses resarcitorios automáticamente. Canales electrónicos : el método más eficiente es generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) desde el Portal de Casas Particulares y abonarlo vía Homebanking, billeteras virtuales o QR.

: el método más eficiente es generar un VEP (Volante Electrónico de Pago) desde el Portal de Casas Particulares y abonarlo vía Homebanking, billeteras virtuales o QR. Pago Manual: para quienes prefieren el efectivo, se debe descargar y completar el Formulario 102/RT, que actúa como volante de pago en centros de cobro extrabancarios (como Rapipago o Pago Fácil).

Aportes empleadas domésticas marzo 2026 | Cómo verificar los aportes: el paso a paso para la trabajadora

Una de las mayores innovaciones del sistema actual es la transparencia. La trabajadora ya no depende solo de que el empleador le entregue el ticket; puede controlarlo por su cuenta:

Ingresar al Portal: acceder con CUIL y Clave Fiscal nivel 2 a la sección de «Casas Particulares» en la web de ARCA. Sección «Mis Aportes»: allí se visualiza un semáforo de cumplimiento. Si los aportes están al día, el sistema lo indica en verde. Pagos adicionales (Formulario 575/RT): si la trabajadora tiene varios empleadores y ninguno llega a las 16 horas, o si quiere mejorar su futura jubilación, puede generar pagos voluntarios desde esta misma sección para unificar sus aportes y acceder a la obra social.

Aportes empleadas domésticas marzo 2026 | La importancia de la ART en el contexto de la Reforma Laboral

Con la Reforma Laboral (Ley de Modernización) en el centro del debate legislativo, la cobertura de ART se vuelve aún más estratégica. Los cambios en el régimen de indemnizaciones y el periodo de prueba de 6 meses no eliminan la responsabilidad civil del empleador ante un accidente.

Mantener el pago de la ART al día es la única forma de que el empleador no deba responder con su propio patrimonio ante una contingencia médica o una incapacidad de la trabajadora. Recordá siempre imprimir dos copias del recibo de sueldo generado tras el pago de aportes: una firma garantiza el pago del salario y la otra la recepción de los comprobantes previsionales.