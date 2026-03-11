Desde marzo de 2026, cómo son las indemnizaciones por despido: las nuevas reglas de la Reforma Laboral

Las reglas para calcular la indemnización por despido sin causa en Argentina cambiaron desde la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral. Desde este mes, la liquidación se rige por parámetros técnicos incorporados a la Ley de Contrato de Trabajo y modifica el cálculo del monto que reciben los trabajadores.

Según explicó el portal especializado iProfesional, la reforma apunta a ordenar el cálculo de la indemnización y a dar previsibilidad al sistema laboral. También busca limitar el “riesgo de contratar” y el “costo de despedir” para las empresas en un contexto de alta litigiosidad.

Reforma laboral 2026: qué conceptos ya no se incluyen en la indemnización

Uno de los cambios centrales está en la base salarial para la indemnización por antigüedad, prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La normativa mantiene la referencia a la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La reforma laboral redefine cómo se calcula la base salarial de la indemnización por despido sin causa.

Sin embargo, la ley ahora delimita qué conceptos quedan fuera del cálculo. El Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), las vacaciones y los bonos o premios que no se paguen todos los meses ya no pueden incluirse para determinar la base indemnizatoria.

Topes para ejecutivos y salarios altos en la nueva ley laboral

La normativa también fija criterios para salarios altos, en especial en el caso de ejecutivos o personal fuera de convenio. El cálculo mantiene el sistema de topes convencionales para determinar la base salarial de la indemnización.

La ley establece que esa base no puede superar tres veces el promedio de las remuneraciones del convenio colectivo aplicable. Para quienes estén fuera de convenio, se toma el de la actividad principal de la empresa.

A la vez, se incorpora un piso legal. La base indemnizatoria nunca puede ser menor al 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, lo que limita la reducción que pueden generar los topes.

Juicios laborales y tasa del Banco Central para actualizar deudas

Otro punto de la reforma es la actualización de créditos laborales cuando el caso llega a juicio. Para marzo de 2026 se aplica la Tasa Pasiva del Banco Central, calculada sobre plazos fijos a 30 días con interés compuesto.

El esquema incluye un límite de actualización vinculado al CER más 3% anual. La medida busca evitar que las deudas judiciales se multipliquen por tasas más altas durante los procesos.

La normativa ya se aplica a los despidos sin causa ocurridos desde la sanción de la ley. Aunque la CGT y otros sectores sindicales impulsan acciones judiciales contra la reforma, el sistema financiero y la administración pública ya adoptaron estos parámetros para las liquidaciones laborales.