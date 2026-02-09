Abren las Becas Gregorio Álvarez 2026: todos los detalles para inscribirte en Neuquén

La espera terminó para miles de estudiantes de Neuquén. Este lunes 9 de febrero 2026 se pone en marcha la convocatoria 2026 de las Becas Gregorio Álvarez, el programa provincial diseñado para acompañar las trayectorias educativas desde el nivel inicial hasta el universitario.

Con un plazo de inscripción a las Becas Gregorio Álvarez que se extiende hasta el 20 de febrero 2026, el Ministerio de Educación de Neuquén busca captar a nuevos beneficiarios de toda la provincia, mientras se prepara una ventana excepcional para quienes necesitan renovar el beneficio del ciclo anterior.

Requisitos y topes de ingresos: quiénes pueden solicitar las Becas Gregorio Álvarez

Para acceder al beneficio este 2026, el Gobierno Provincial de Neuquén ha definido criterios claros de residencia y situación socioeconómica. Los aspirantes deben ser argentinos (nativos o nacionalizados) y acreditar un mínimo de 5 años de residencia en Neuquén.

En cuanto a los límites económicos, se toma como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de noviembre 2025:

Hogares estándar : los ingresos mensuales no deben superar las 4,5 veces el SMVM .

: los ingresos mensuales no deben superar las . Familias numerosas: si conviven más de tres miembros en edad escolar, el tope de ingresos se extiende hasta las 6,5 veces el SMVM.

Es importante destacar que el límite de edad para postularse es de 35 años, cubriendo así una amplia gama de estudiantes de niveles terciarios y universitarios.

Becas Gregorio Álvarez: cómo realizar la inscripción online y documentación necesaria

El proceso es 100% digital a través de la web oficial www.becas.neuquen.gov.ar. Los interesados deben cargar la documentación correspondiente a su nivel educativo. Un dato fundamental para el sector informal: quienes no posean recibo de sueldo deben presentar la Certificación Negativa de ANSES y una declaración jurada de ingresos.

Calendario de pagos según el nivel:

Inicial y Primario : un pago único anual al inicio del ciclo lectivo.

: un pago único anual al inicio del ciclo lectivo. Secundario : tres desembolsos a lo largo del año. (Atención: quienes adeudan materias de 2025 tienen hasta este mes para regularizar y cobrar el último pago pendiente).

: tres desembolsos a lo largo del año. (Atención: quienes adeudan materias de 2025 tienen hasta este mes para regularizar y cobrar el último pago pendiente). Superior (Terciario/Universitario): el beneficio es mensual, de marzo a marzo, para garantizar la continuidad de los estudios.

Fechas críticas: renovaciones de las Becas Gregorio Álvarez y períodos extraordinarios

Si bien hoy arranca la inscripción para nuevos beneficiarios, hay una fecha que los estudiantes que ya tienen la beca no deben olvidar. Quienes no realizaron la renovación en diciembre pasado tendrán una instancia excepcional y única del 23 al 27 de febrero 2026.

Este plazo extraordinario será la última oportunidad para que los alumnos de los ciclos 2024/2025 completen su solicitud y no pierdan la continuidad del pago en 2026.

Para dudas o consultas, la Coordinación de Políticas Socioeducativas habilitó el WhatsApp 299-6249470, una herramienta ágil para resolver inconvenientes con la carga de documentos antes del cierre del formulario.