Becas Gregorio Álvarez: confirmaron la fecha de pago en Neuquén para abril de 2026

El Gobierno provincial confirmó que esta semana se realizará el pago de las Becas Gregorio Álvarez correspondiente a abril. La medida alcanza a estudiantes de distintos niveles educativos en Neuquén y forma parte del cronograma oficial informado por la administración.

La administración provincial recordó que las fechas de cobro se comunican por correo electrónico y canales oficiales. También indicó que el pago respeta la periodicidad definida para cada nivel educativo.

Cómo saber si cobrás y qué pasa con las solicitudes en análisis del programa

El Gobierno de Neuquén informó que este viernes 10 de abril cobrarán quienes accedieron a nuevas becas aprobadas en abril de 2026, incluyendo nivel inicial y primario con cuota única, secundario con la primera cuota y superior con cuotas uno y dos.

También percibirán el pago adjudicados del nivel superior, tanto terciario como universitario, correspondiente a la cuota de abril. Además, se incluye a beneficiarios de formación profesional que finalizan cursos, quienes recibirán la segunda cuota.

El pago de las Becas Gregorio Álvarez se realizará este 10 de abril en Neuquén. (Foto: Neuquén Informa).

Desde el Gobierno informaron que continúa el análisis de 30 mil solicitudes recibidas durante la inscripción. El ejecutivo pidió paciencia a quienes todavía no obtuvieron respuesta sobre su trámite.

El programa ya alcanzó a 38 mil estudiantes desde su implementación en la actual gestión. La inversión acumulada asciende a 25.000 millones de pesos destinados a asistencia educativa.

Cómo funciona el plan de becas Gregorio Álvarez de Neuquén

El plan contempla cuatro líneas de becas. Incluye nivel obligatorio, nivel superior, formación profesional y terminalidad de estudios para quienes necesitan completar el secundario.

El nivel obligatorio abarca inicial, primario y secundario. El nivel superior está destinado a estudiantes terciarios y universitarios. La formación profesional apunta a oficios y la terminalidad permite finalizar estudios pendientes.

El esquema de pagos varía según el nivel educativo. Inicial y primario reciben un pago anual. Secundario cuenta con dos pagos al año y el nivel superior tiene 12 pagos anuales.

Desde el Gobierno indicaron que el objetivo es sostener la continuidad escolar mediante asistencia económica directa. El programa se mantiene activo con nuevas evaluaciones en curso y comunicación a través de canales oficiales.