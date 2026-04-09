Subsidios de luz y gas en abril: cómo anotarse paso a paso y qué requisitos exige el nuevo sistema

Desde comienzos de 2026, el Gobierno implementó un nuevo esquema de subsidios de luz y gas con gestión digital unificada. El sistema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) define quiénes acceden al beneficio según ingresos y situación patrimonial, con inscripción online obligatoria para quienes no estén registrados.

Según informó el sitio oficial del Ministerio de Economía, el trámite se realiza únicamente en la plataforma digital habilitada para subsidios energéticos. Allí se puede iniciar la solicitud, consultar el estado y verificar si el hogar ya recibe asistencia estatal.

El nuevo sistema elimina categorías previas y redefine quiénes pueden acceder al subsidio

El esquema reemplazó al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). También dejó sin efecto la segmentación en niveles N1, N2 y N3, así como la Tarifa Social de Gas.

El nuevo régimen establece dos grupos: hogares que reciben subsidio y hogares que quedan excluidos. El criterio principal es que los ingresos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

El nuevo sistema SEF reemplazó al RASE y eliminó la segmentación por niveles.

Las personas que ya estaban registradas en el RASE no deben hacer un nuevo trámite ya que la información fue trasladada automáticamente al nuevo sistema.

En cambio, deben inscribirse quienes nunca solicitaron el beneficio o quienes accedían a programas como el Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas en zonas específicas.

Cómo iniciar el trámite online y qué funciones tiene la plataforma oficial

El proceso comienza en el sitio web oficial de subsidios energéticos, donde se debe ingresar con una cuenta de Mi Argentina. Para acceder, se requiere CUIL y clave personal.

Dentro de la plataforma, los usuarios pueden consultar si reciben subsidios, revisar solicitudes en curso o pedir una actualización de datos si no reflejan la situación actual del hogar. Antes de completar el formulario, se recomienda reunir la documentación necesaria.

Entre los requisitos figuran el número de medidor, DNI, número de trámite del DNI, CUIL de los integrantes mayores de 18 años y un correo electrónico activo.

Requisitos económicos y condiciones para acceder al beneficio estatal

El formulario de inscripción en el ReSEF tiene carácter de declaración jurada. Incluye datos sobre ingresos, situación laboral, cantidad de integrantes y condiciones socioeconómicas. El Estado evalúa la solicitud mediante cruces de información. El parámetro central es que los ingresos del grupo familiar estén por debajo de tres Canastas Básicas Totales.

El sistema contempla situaciones específicas, como hogares con Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficiarios de pensiones de veteranos de guerra o personas con Certificado de Vivienda del ReNaBaP. También se aplican controles patrimoniales para verificar bienes e ingresos. En función de estos datos, la solicitud puede ser aprobada o rechazada.

Cómo se aplica el subsidio en la factura y qué beneficios incluye en 2026

Una vez aprobada la solicitud, el subsidio se aplica directamente en la factura de electricidad o gas. El sistema informa el resultado a través de la plataforma.

En electricidad, se otorga una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo determinado. En gas por red, el descuento se aplica en los meses de mayor demanda.

Para el gas envasado, el beneficio se traduce en un descuento en la compra de garrafas de 10 kilos, siempre que el usuario esté registrado y pague por medios electrónicos.

Durante 2026, el esquema incluye una bonificación adicional del 25% en ambos servicios en enero, que disminuye de forma progresiva hacia fin de año.