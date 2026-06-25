Bono de $70.000 para jubilados: ANSES oficializa la medida en julio 2026

Mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, se ratificó el otorgamiento del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará durante julio 2026.

La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas en todo el país que cobran a través de ANSES, con un impacto directo en el consumo.

ANSES: ¿quiénes cobrarán el bono extraordinario previsional en julio 2026?

La normativa, dictada por el Poder Ejecutivo, delimita de manera precisa el universo de beneficiarios que tendrán derecho a percibir el refuerzo de $70.000 en el próximo calendario de pagos de ANSES. El objetivo de la medida es sostener los ingresos de los sectores con menores recursos, que forman parte del sistema previsional integrado.

De acuerdo con el texto oficial, el beneficio alcanzará a:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES que perciban el haber mínimo.

a cargo de que perciban el haber mínimo. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, así como pensiones graciables.

Topes y escalas: cómo se calcula el bono de $70.000 de ANSES según los haberes de julio 2026

El diseño del decreto establece que el bono extraordinario previsional operará de forma escalonada, para evitar desfasajes en la pirámide de ingresos de ANSES; quienes perciban una suma igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el monto completo de $70.000.

Por el contrario, para aquellos jubilados y pensionados que superen el piso mínimo por la acumulación de sus prestaciones vigentes, el importe del refuerzo será proporcional. En estos casos, el beneficio otorgado por ANSES equivaldrá a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la adición del haber mínimo y el bono máximo previsto.

Asimismo, el Decreto 532/2026 aclara que, en los casos de pensiones con múltiples copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la liquidación financiera.