ANSES julio 2026: cómo impactará la inflación en las jubilaciones y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trasladará a los haberes de julio 2026 el impacto inflacionario correspondiente a mayo, bajo los lineamientos del Decreto 274/2024. Aunque el INDEC informó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del 2,1%, el organismo previsional aplica el indicador con dos decimales exactos, elevando el ajuste efectivo al 2,15%.

Esta actualización que ejecutará ANSES impactará en cadena sobre el régimen contributivo y los programas de asistencia social directa, abriendo un nuevo escenario de cobro en las sucursales bancarias una vez que concluya la campaña unificada del aguinaldo de junio 2026.

Julio 2026: los montos de la jubilación mínima de ANSES y el impacto del bono congelado

El reajuste por inflación dictado por el organismo modificará el piso de ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque volverá a exponer la pérdida real del poder adquisitivo de los adicionales fijos. La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó que la jubilación mínima de ANSES, de los actuales $403.317,99, pasará a un básico de $411.989,33 en julio 2026.

A esta cifra, se le adicionará la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores recursos. Al permanecer congelado en ese valor nominal desde hace más de dos años, la incidencia real del refuerzo se licúa, provocando que la mejora efectiva de bolsillo para la escala inicial sea de apenas el 1,83%, consolidando un cobro total de $481.989,33.

Para los adultos mayores de Río Negro y Neuquén, este valor será sustancialmente mayor debido al impacto del 40% por Zona Austral (Ley 19.485) que se calcula sobre el básico previsional. Por su parte, la jubilación máxima del sistema escalará hasta los $2.772.298,06 mensuales.

ANSES julio 2026: escalas actualizadas para la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La indexación de la Administración Nacional de la Seguridad Social reconfigura automáticamente las prestaciones ligadas al haber mínimo ordinario, quedando los valores técnicos distribuidos de la siguiente manera para el próximo período previsional:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : equivalente al 80% de la base mínima, el básico de la PUAM subirá a $329.591,46. Al sumarse el plus extraordinario, el cobro final ascenderá a $399.591,46 (registrando un incremento real del 1,77%).

: equivalente al 80% de la base mínima, el básico de la subirá a $329.591,46. Al sumarse el plus extraordinario, el cobro final ascenderá a $399.591,46 (registrando un incremento real del 1,77%). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : estas líneas de cobertura representan el 70% del piso jubilatorio. Con la suba del 2,15%, el básico técnico trepará a $288.392,53, totalizando $358.392,53 con el bono de contingencia (una mejora efectiva del 1,72%).

: estas líneas de cobertura representan el 70% del piso jubilatorio. Con la suba del 2,15%, el básico técnico trepará a $288.392,53, totalizando $358.392,53 con el bono de contingencia (una mejora efectiva del 1,72%). PNC Madres de 7 Hijos: al estar equiparadas por ley al 100% de la jubilación mínima de ANSES, las titulares de este beneficio percibirán un básico de $411.989,33 que se elevará a $481.989,33 con el refuerzo estatal, conservando la compatibilidad con el cobro directo de la Tarjeta Alimentar.

ANSES julio 2026: nuevos topes para las Asignaciones Familiares del SUAF, la AUH y Embarazo

La actualización por movilidad regulada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se trasladará en idéntica proporción a los esquemas de asistencia familiar, dividiéndose por rangos de ingresos del grupo familiar según las normativas vigentes:

Salario Familiar (SUAF)

Para el primer rango de ingresos, la asignación por hijo aumentará a $74.033 (escalando a $241.041 en casos de hijos con discapacidad).

aumentará a $74.033 (escalando a $241.041 en casos de hijos con discapacidad). El segundo tramo pasará a $49.940 (hijo con discapacidad en $170.522); el tercer rango se elevará a $30.206 ($107.621 por discapacidad) y el cuarto tramo se ubicará en $15.586.

En paralelo, la asignación por nacimiento ascenderá a $86.295, la de matrimonio llegará a $129.209 y la de adopción alcanzará los $515.930.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo

Ambas coberturas sociales registrarán una suba base, pasando de $144.932 a $148.049 brutos. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica sobre estos programas la retención mensual del 20% obligatoria, por lo que el pago directo neto en mano quedará fijo en $118.439,20 (retasándose $29.609,80 para la presentación de la libreta).

aplica sobre estos programas la retención mensual del 20% obligatoria, por lo que el pago directo neto en mano quedará fijo en $118.439,20 (retasándose $29.609,80 para la presentación de la libreta). Para la variante de AUH por Discapacidad, el bruto escalará a $482.062, con un desembolso efectivo de $385.649,60. Cabe señalar que aquellas familias con niños de hasta 5 años que cumplan con las verificaciones sanitarias cruzadas automáticamente con el Ministerio de Salud percibirán el 100% de la asignación de manera directa.

Los beneficiarios, tutores y apoderados podrán constatar el desglose de sus nuevas liquidaciones, salarios familiares y descuentos impositivos o de obra social ingresando de forma digital a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, una vez que las áreas técnicas habiliten las órdenes de pago correspondientes.