AUH ANSES en Patagonia: cuánto se cobra en noviembre 2026 y quiénes reciben el plus por Zona 1

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a partir de noviembre 2026 las flamantes escalas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los hogares radicados en la denominada Zona 1, elevando el valor bruto general a $207.494 por menor a cargo y fijando un piso de $676.634 por hijo con discapacidad.

Esta liquidación diferenciada de las asignaciones, cuyo propósito legal es morigerar el encarecimiento de la canasta básica en la Patagonia, demanda un estricto cuidado en la elección de la cuenta receptora de los fondos, debido a que el organismo previsional condiciona el pago del coeficiente geográfico a la titularidad de una cuenta bancaria física tradicional, excluyendo a quienes optan por billeteras virtuales, al tiempo que articula con los programas alimentarios nacionales para conformar un ingreso familiar que puede superar los $800.000 mensuales en los casos de mayor vulnerabilidad.

ANSES escala AUH en Zona 1: montos brutos, pago del 80% y dinero retenido en noviembre 2026

El esquema previsional preserva el descuento precautorio mensual, salvo en aquellas situaciones sanitarias exceptuadas por la normativa oficial:

AUH general por menor (Zona 1) : el haber bruto total alcanza los $207.494, percibiéndose de forma directa en mano el 80% equivalente a $165.995,20, mientras que el 20% restante, correspondiente a $41.498,80, queda reservado en resguardo de la seguridad social.

: el haber bruto total alcanza los $207.494, percibiéndose de forma directa en mano el 80% equivalente a $165.995,20, mientras que el 20% restante, correspondiente a $41.498,80, queda reservado en resguardo de la seguridad social. AUH por hijo con discapacidad (Zona 1) : el monto bruto mensual trepa a $676.634, lo que garantiza un desembolso líquido del 80% situado en $541.307,20, generándose una retención periódica de $135.326,80.

: el monto bruto mensual trepa a $676.634, lo que garantiza un desembolso líquido del 80% situado en $541.307,20, generándose una retención periódica de $135.326,80. Excepción del 100% directo por la Resolución 290/2026 : aquellos hogares con niñas y niños de hasta 5 años cuyos controles de vacunación y seguimiento pediátrico son validados de manera automática por cruce informático estatal no sufren retención alguna, cobrando la totalidad del haber bruto desde el primer día de liquidación.

: aquellos hogares con niñas y niños de hasta 5 años cuyos controles de vacunación y seguimiento pediátrico son validados de manera automática por cruce informático estatal no sufren retención alguna, cobrando la totalidad del haber bruto desde el primer día de liquidación. Provincias y departamentos alcanzados : el perímetro de la Zona 1 comprende a la totalidad de las jurisdicciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones.

: el perímetro de la Zona 1 comprende a la totalidad de las jurisdicciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones. Condición de banco físico obligatoria: la percepción de estos valores patagónicos exige indefectiblemente el cobro mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) radicada en sucursales bancarias; quienes eligen cuentas de pago o CVU de billeteras virtuales pierden el plus regional y pasan a cobrar los valores de la Zona General ($127.688,80 netos).

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche ANSES: combinaciones de cobro de hasta $809.000

Los importes de la asignación base se combinan con las partidas complementarias, canalizadas a través de las carteras ministeriales del Gobierno nacional: