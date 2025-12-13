Mientras avanza el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por una razón particular, el organismo deja de pagar a jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares.

El período en el cual la administración no pagará a millones de personas será de 48 horas, debido a la llegada del fin de semana, días no laborables para la entidad bancaria. De esta forma, el lunes 15 de diciembre 2025 jubilados, pensionados y beneficiarios volverán a percibir sus haberes y montos según la terminación del DNI.

Calendario Anses: quiénes cobran en la segunda quincena de diciembre 2025

El presente mes de diciembre 2025, la Anses abona con el aumento establecido en el orden del 2,4 % más el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. El cronograma para la segunda quincena es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 6: 15 de diciembre.

DNI terminados en 7: 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 4: 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: 19 de diciembre.

DNI terminados en 9: 22 de diciembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6: 18 de diciembre.

DNI terminados en 7: 19 de diciembre.

DNI terminados en 8: 22 de diciembre.

DNI terminados en 9: 23 de diciembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de diciembre al 12 de enero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.