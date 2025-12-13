Calendario Anses: quiénes cobran en la segunda quincena de diciembre 2025
La Anses detalló cómo sigue el cronograma de pagos en diciembre 2025. Este mes, las prestaciones tienen un nuevo aumento, un bono y el medio aguinaldo. Los detalles.
Mientras avanza el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por una razón particular, el organismo deja de pagar a jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares.
El período en el cual la administración no pagará a millones de personas será de 48 horas, debido a la llegada del fin de semana, días no laborables para la entidad bancaria. De esta forma, el lunes 15 de diciembre 2025 jubilados, pensionados y beneficiarios volverán a percibir sus haberes y montos según la terminación del DNI.
El presente mes de diciembre 2025, la Anses abona con el aumento establecido en el orden del 2,4 % más el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. El cronograma para la segunda quincena es el siguiente:
- Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 6: 15 de diciembre.
DNI terminados en 7: 15 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre.
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 4: 15 de diciembre.
DNI terminados en 5: 16 de diciembre.
DNI terminados en 6: 17 de diciembre.
DNI terminados en 7: 18 de diciembre.
DNI terminados en 8: 19 de diciembre.
DNI terminados en 9: 22 de diciembre.
- Asignación por Embarazo
DNI terminados en 5: 17 de diciembre.
DNI terminados en 6: 18 de diciembre.
DNI terminados en 7: 19 de diciembre.
DNI terminados en 8: 22 de diciembre.
DNI terminados en 9: 23 de diciembre.
- Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre.
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre.
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre.
- Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.
- Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: 10 de diciembre al 12 de enero.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: 9 de diciembre al 12 de enero.
- Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre.
DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.
