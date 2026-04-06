Pensiones No Contributivas en abril 2026: nueva fase del régimen de Protección Social

Pensiones No Contributivas: el Gobierno inicia en abril la transición al nuevo régimen de Protección Social.-

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad, puso en marcha este mes de abril 2026 la fase operativa de la Resolución 01/2026. La medida establece la conversión de las antiguas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC-IL) al nuevo esquema denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (PNC-PS).

Esta transición de las Pensiones No Contributivas, fundamentada en la necesidad de adecuar los beneficios al marco normativo vigente desde finales del año pasado, se realizará mediante un sistema de «conversión de oficio».

El objetivo primordial es fortalecer la seguridad jurídica y la trazabilidad administrativa, asegurando que cada asignación de recursos públicos responda estrictamente a los requisitos de vulnerabilidad e incapacidad establecidos por la ley.

Secretaría Nacional de Discapacidad: el mecanismo de conversión de las Pensiones No Contributivas

La implementación de la Resolución 01/2026 por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad se llevará adelante de manera escalonada y por etapas técnicas.

Al tratarse de una gestión de oficio, los titulares de las Pensiones No Contributivas no deben:

realizar solicitudes expresas

ni acudir a oficinas gubernamentales, ya que el cambio de categoría se refleja automáticamente en los registros del Estado.

Pensiones No Contributivas: cuál es la base de la verificación para beneficiarios

Durante este proceso, la autoridad de aplicación verificará:

la información registral preexistente, para formalizar el traspaso al régimen de Protección Social.

Esta metodología busca optimizar la eficiencia institucional, permitiendo que la base de datos se mantenga actualizada bajo los estándares de protección de datos personales vigentes en Argentina.

Pensiones No Contributivas: vigencia de pagos bajo la Resolución 01/2026

Uno de los puntos centrales de la Resolución 01/2026 es la garantía de continuidad en el cobro de las Pensiones No Contributivas.

El organismo aclaró que la percepción de los haberes mensuales no sufrirá interrupciones mientras se desarrolla el proceso de auditoría y reencuadre administrativo.

Pensiones No Contributivas: ¿cómo saber si me falta complementar información?

En caso de que la Secretaría Nacional de Discapacidad detecte la necesidad de complementar información específica de un legajo, la notificación se realizará exclusivamente por canales oficiales, evitando intermediarios.

Este blindaje operativo asegura que los beneficiarios mantengan su cobertura de salud y su ingreso económico habitual mientras el Estado Nacional consolida la transparencia en la gestión de las políticas de protección social durante este 2026.

Pensiones No Contributivas abril 2026: ¿cuándo cobro la prestación de ANSES?

El cronograma de abril 2026 para las Pensiones No Contributivas (PNC) presenta una organización particular para compensar los días sin actividad bancaria.

Según el calendario de pagos de ANSES en abril 2026, las acreditaciones para este grupo se concentrarán de la siguiente manera: