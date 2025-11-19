Alerta por lluvias este jueves en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios

Para este jueves 20 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro. Los peores horarios y las zonas afectadas.

Alerta por lluvias: las zonas afectadas en Neuquén y los peores horarios

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», describió el SMN sobre la advertencia para ambas provincias.

Las áreas con advertencia por lluvias en Neuquén son:

Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé: alerta este jueves por la madrugada.

Los Lagos: advertencias por lluvias en la madrugada del jueves.



Alerta por lluvias en Río Negro este jueves: las zonas afectadas

Las zonas bajo alerta en Río Negro son:

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: durante el jueves por la madrugada.

Recomendaciones del SMN por la alerta por lluvias

El SMN enumeró algunas recomendaciones durante la advertencia por lluvias:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables.