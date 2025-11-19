Alerta por lluvias este jueves en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas y los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por las condiciones del tiempo el 20 de noviembre.
Para este jueves 20 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro. Los peores horarios y las zonas afectadas.
Alerta por lluvias: las zonas afectadas en Neuquén y los peores horarios
«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», describió el SMN sobre la advertencia para ambas provincias.
Las áreas con advertencia por lluvias en Neuquén son:
- Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé: alerta este jueves por la madrugada.
- Los Lagos: advertencias por lluvias en la madrugada del jueves.
Alerta por lluvias en Río Negro este jueves: las zonas afectadas
Las zonas bajo alerta en Río Negro son:
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: durante el jueves por la madrugada.
Recomendaciones del SMN por la alerta por lluvias
El SMN enumeró algunas recomendaciones durante la advertencia por lluvias:
- Evitar salir.
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejarse de zonas inundables.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
