Cambio de hora en Chile: cuándo empieza el horario de verano y qué pasará con la diferencia horaria con Argentina

El invierno está próximo a terminar y como pasa cada año, cada vez falta menos para que se concrete el siguiente cambio de hora que se aplicará en gran parte de Chile. El nuevo cambio marcará el inicio del huso horario correspondiente a la temporada de verano.

Se trata de la segunda modificación en los relojes para este año e impactará en la operatividad de los cruces fronterizos.

Cuándo cambia la hora en Chile y cómo queda la diferencia horaria con Argentina

De acuerdo a lo informado, el cambio de hora se programó para el próximo sábado 5 de septiembre. Ese día a partir de las 23:59, se adelantará el reloj en 60 minutos y de esta manera se pasará a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

El cambio variará según la región. En Rapa Nui e Isla Salas y Gómez la modificación se realizará el sábado 5 de septiembre desde las 22:00 a las 23:00 horas.

La normativa establece que el horario de verano se mantendrá de forma indefinida en las regiones de Aysén y Magallanes.

También se precisó que la próxima configuración de verano regirá hasta el sábado 3 de abril de 2027.

Como en invierno se atrasó el reloj una hora y en verano se adelantará, la hora local volverá a igualarse con el huso horario de Argentina. Por lo tanto, si en Argentina son las 8:00, en Chile también será la misma hora.