Murió la cuarta víctima del accidente sobre Ruta 60 en Mendoza: era la mamá de las hermanas de 19 y 21 años

El brutal siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, sumó otra víctima fatal. Este martes por la noche se confirmó el fallecimiento de Ariadna Tillar, de 54 años, la madre de las dos jóvenes que habían muerto horas antes como consecuencia de la colisión frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 60.

Con la muerte de Tillar, diseñadora gráfica de profesión, la cifra de muertos por el accidente ascendió a cuatro.

La mujer permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Perrupato luchando por su vida tras sufrir una fractura de tibia y peroné sumada a un grave cuadro por fractura en el maxilar inferior, pero su cuadro se complicó irreversiblemente en las últimas horas.

Cómo fue el accidente sobre Ruta 60 en Mendoza en el que murieron cuatro personas

El trágico episodio ocurrió cerca de las 20:30 del domingo, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán. Por causas que la Policía Vial y peritos de la Justicia mendocina aún intentan determinar, un Volkswagen T-Cross, donde viajaba la familia, chocó de frente contra un Peugeot 504.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del conductor del Peugeot, Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, un reconocido árbitro de fútbol amateur con fuerte trayectoria en el ambiente deportivo de Maipú y la zona Este de la provincia.

La tragedia para la familia Tillar se fue desencadenando con el correr de las horas:

Juana Masó Tillar (21 años): sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes a las 17:44 en el Hospital Central, pocas horas después de haber sido intervenida quirúrgicamente.

sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes a las 17:44 en el Hospital Central, pocas horas después de haber sido intervenida quirúrgicamente. Rosario Masó Tillar (19 años): la hermana menor permanecía en estado crítico en el mismo nosocomio y los médicos confirmaron su muerte cerebral durante las primeras horas del lunes.

la hermana menor permanecía en estado crítico en el mismo nosocomio y los médicos confirmaron su muerte cerebral durante las primeras horas del lunes. Ariadna Tillar (54 años): la madre de las jóvenes falleció el martes por la noche en el Hospital Perrupato debido a la gravedad de sus lesiones.

Dos sobrevivientes y un pronóstico reservado

El avance de las pericias en el lugar del accidente continúa mientras los equipos médicos monitorean el estado de salud de los otros dos ocupantes que viajaban en la camioneta Volkswagen T-Cross.

Actualmente, el conductor del vehículo (un hombre de 52 años) permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Lagomaggiore, mientras que una mujer de 42 años continúa bajo observación intensiva en el Hospital El Carmen. La Justicia busca reconstruir la mecánica del choque para determinar las responsabilidades del trágico desenlace.