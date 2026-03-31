Chile cambia la hora: cuándo será el ajuste y cómo queda la diferencia horaria con Argentina

Con el fin del verano, Chile volverá a modificar su huso horario, lo que impactará en la operatividad de los cruces fronterizos. Como antecedente, en la última modificación horaria, el país trasandino había adelantado sus relojes y temporalmente compartió la misma hora que Argentina.

Ahora, al retrasar su horario, se espera que los pasos internacionales ajusten sus horarios de funcionamiento.

Cuándo cambia la hora en Chile y cómo queda la diferencia horaria con Argentina

La Comisión Nacional de Fronteras informó que Chile retrasará su reloj una hora. Es decir que, cuando en Argentina sean las 8:00, en Chile serán las 7:00.

La medida entrará en vigencia a partir del 4 de abril de 2026, por lo que dicho organismo recomienda a los viajeros tener presente este cambio al momento de circular por los pasos fronterizos internacionales. La nueva diferencia horaria puede generar confusiones si no se la considera con antelación.

Por otra parte se informó que el cambio de horario no rige para todo el territorio chileno. El Gobierno de Chile informó que se exceptúa en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.