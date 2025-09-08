Carlo Acutis, el primer santo millenial: cómo invocar su intercesión y pedir un milagro

Carlo Acutis, conocido como el «santo millenial» o el «patrono de internet», fue canonizado este último domingo por el papa León XIV en un evento que conmovió a la Iglesia Católica y a la familia del joven italiano. Tras la confirmación de un segundo milagro, miles de fieles buscan su poderosa oración para pedir su intercesión.

A continuación, compartimos la oración completa para rezarle a Carlo Acutis y pedir su intervención ante Dios.

¿Cuál es la oración oficial para Carlo Acutis?

Esta es la oración oficial para pedir la intercesión de San Carlo Acutis:

Oh Dios, nuestro Padre,

gracias por habernos dado a Carlo,

modelo de vida para los jóvenes y mensaje

de amor para todos. Tú has hecho que

se enamore de tu hijo Jesús, haciendo de la

Eucaristía su «autopista hacia el cielo».

Tú le has dado a María como Madre muy amada,

y has hecho que con el Rosario se convirtiese

en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión

por nosotros. Mira sobre todo a los pobres,

a quienes él amó y ayudó.

[También a mí concédeme, por su intercesión,

la gracia que necesito…]

Y haz que nuestra alegría sea plena,

conduciendo a Carlo entre los santos

de la Iglesia universal, a fin de que su sonrisa

siga resplandeciendo para nosotros

y para gloria de tu nombre.

Amén

Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

¿Quién fue y qué hizo Carlo Acutis?

Desde este último domingo, Carlo Acutis ya es el primer santo millenial. Por esta razón, si tenés una intención especial en tu corazón para pedirle podés acudir a él con plena confianza rezando la oración oficial para pedir su intercesión.

San Carlo Acutis fue un joven italiano que nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, y destacó por su gran habilidad para las comunicaciones y la informática. Popularmente conocido como «el ciberapóstol de la Eucaristía”, el muchacho tenía un profundo amor al Santísimo Sacramento que lo llevó a crear un sitio web donde expuso los milagros eucarísticos del mundo. Solía decir la frase: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”.

Carlo murió como consecuencia de una leucemia en 2006, cuando tenía solo 15 años. Sus restos descansan en el Santuario della Spogliazione (Despojo) de Asís.