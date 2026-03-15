¿Hasta cuándo sigue la lluvia? El pronóstico semanal de ráfagas de 78 km/h y tormentas en el Alto Valle
El temporal de viento y agua no da tregua en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la inestabilidad continuará durante el inicio de la semana laboral. Conocé qué día finalmente mejora el tiempo.
El cierre del fin de semana en el Alto Valle estuvo marcado por la suspensión de eventos y complicaciones por el clima, y la pregunta que se repite entre los vecinos es una sola: ¿cuándo para de llover?.
Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema de baja presión seguirá afectando a la región, trayendo más tormentas y ráfagas que rozarán los 80 km/h.
Para lo que resta de este domingo 15 de marzo, el escenario es crítico. Con una máxima de apenas 21°C, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 70%, con el riesgo latente de ráfagas del oeste de hasta 78 km/h durante la noche.
El cronograma de la inestabilidad: día por día
La mejora no será inmediata. El «vía crucis» climático se extenderá por las próximas 48 horas:
- Lunes 16 de marzo: la semana arranca «pasada por agua». Se mantiene un 40% de probabilidad de tormentas y las ráfagas volverán a castigar con picos de 78 km/h. Será un día templado (máxima de 24°C) pero muy ventoso.
- Martes 17 de marzo: comienza un leve descenso térmico (máxima de 20°C). El viento seguirá siendo el protagonista con ráfagas de 59 km/h, aunque la probabilidad de lluvia empezará a ceder lentamente.
- Miércoles 18 de marzo: el día del alivio. Finalmente, la estabilidad ganará terreno. El sol empezará a asomar, el viento será moderado y la temperatura trepará hasta los 26°C, marcando el fin del temporal.
¿Vuelve el agua el fin de semana?
Tras un jueves primaveral y estable, el pronóstico extendido enciende una nueva luz de alerta: para el viernes 20 de marzo, se espera el regreso de nubosidad abundante y un 40% de probabilidad de lluvias, cerrando la semana con un ambiente fresco y húmedo.
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