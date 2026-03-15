¿Hasta cuándo sigue la lluvia? El pronóstico semanal de ráfagas de 78 km/h y tormentas en el Alto Valle

El cierre del fin de semana en el Alto Valle estuvo marcado por la suspensión de eventos y complicaciones por el clima, y la pregunta que se repite entre los vecinos es una sola: ¿cuándo para de llover?.

Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema de baja presión seguirá afectando a la región, trayendo más tormentas y ráfagas que rozarán los 80 km/h.

Para lo que resta de este domingo 15 de marzo, el escenario es crítico. Con una máxima de apenas 21°C, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 70%, con el riesgo latente de ráfagas del oeste de hasta 78 km/h durante la noche.

El cronograma de la inestabilidad: día por día

La mejora no será inmediata. El «vía crucis» climático se extenderá por las próximas 48 horas:

Lunes 16 de marzo: la semana arranca «pasada por agua». Se mantiene un 40% de probabilidad de tormentas y las ráfagas volverán a castigar con picos de 78 km/h . Será un día templado (máxima de 24°C) pero muy ventoso.

la semana arranca «pasada por agua». Se mantiene un y las ráfagas volverán a castigar con picos de . Será un día templado (máxima de 24°C) pero muy ventoso. Martes 17 de marzo: comienza un leve descenso térmico (máxima de 20°C). El viento seguirá siendo el protagonista con ráfagas de 59 km/h , aunque la probabilidad de lluvia empezará a ceder lentamente.

comienza un leve descenso térmico (máxima de 20°C). El viento seguirá siendo el protagonista con ráfagas de , aunque la probabilidad de lluvia empezará a ceder lentamente. Miércoles 18 de marzo: el día del alivio. Finalmente, la estabilidad ganará terreno. El sol empezará a asomar, el viento será moderado y la temperatura trepará hasta los 26°C, marcando el fin del temporal.

¿Vuelve el agua el fin de semana?

Tras un jueves primaveral y estable, el pronóstico extendido enciende una nueva luz de alerta: para el viernes 20 de marzo, se espera el regreso de nubosidad abundante y un 40% de probabilidad de lluvias, cerrando la semana con un ambiente fresco y húmedo.