Alerta por el Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden sufrir la suspensión de sus beneficios en junio 2026.-

Tras las sucesivas prórrogas extraordinarias emitidas durante los últimos años, las autoridades regulatorias confirmaron que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que no hayan sido debidamente actualizados comenzarán a ser bloqueados en los padrones sociales.

La medida busca transparentar el acceso a los derechos, pero obliga a miles de usuarios a tramitar la renovación inmediata del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para evitar la interrupción de coberturas médicas, asignaciones familiares y pases de transporte gratuito.

El fin de las prórrogas y el requisito clave para no perder el Certificado Único de Discapacidad

La confusión generalizada respecto a los plazos de vigencia encendió las alarmas de los organismos oficiales en junio 2026. Si bien el Gobierno nacional dispuso en su momento una extensión excepcional, para aquellos plásticos que tenían fecha de vencimiento estipulada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2025, este beneficio no ampara a los documentos caídos con anterioridad.

Fuentes oficiales aclararon que los titulares cuyo Certificado Único de Discapacidad (CUD) venció originalmente durante los años 2022, 2023 o 2024, y que no realizaron el trámite de actualización el año pasado, se encuentran actualmente en infracción.

Al carecer de validez legal en las bases de datos de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estos perfiles quedan expuestos a suspensiones preventivas en sus prestaciones económicas y asistenciales.

Paso a paso: cómo solicitar el turno de renovación del Certificado Único de Discapacidad

Para regularizar la situación y evitar la pérdida de derechos, el Estado mantiene activo el procedimiento de auditoría médica a través de los canales locales. El trámite para reactivar o actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) debe gestionarse sin intermediarios, siguiendo este esquema:

Solicitud de cita: se debe ingresar a la plataforma web oficial de turnos gubernamentales para seleccionar la Junta Evaluadora más cercana al domicilio del solicitante. Evaluación interdisciplinaria: el día asignado, el beneficiario debe presentarse ante el cuerpo médico para la revisión de los informes, estudios de diagnóstico y antecedentes clínicos. Emisión y actualización: una vez homologado el dictamen, se hace entrega de la nueva versión en papel y, de forma automática, se actualiza el formato digital visible en la aplicación Mi Argentina.

Documentación médica y patologías alcanzadas por el Certificado Único de Discapacidad

La Junta Evaluadora exige un legajo actualizado para convalidar la extensión del beneficio. Al momento de asistir al turno, es indispensable presentar el DNI original, carnet de obra social o prepaga (si posee), comprobantes de ingresos (recibo de sueldo o de haberes previsionales del titular o familiar a cargo) y un certificado médico detallado con una vigencia no mayor a seis meses.

Las condiciones de salud y patologías contempladas por la normativa nacional para el otorgamiento o renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se agrupan en las siguientes categorías oficiales:

Discapacidad motora y visual : alteraciones del aparato locomotor y disminuciones severas de la agudeza o campo visual.

: alteraciones del aparato locomotor y disminuciones severas de la agudeza o campo visual. Discapacidad intelectual, mental y auditiva : condiciones del desarrollo neurocognitivo, patologías psiquiátricas crónicas e hipoacusias.

: condiciones del desarrollo neurocognitivo, patologías psiquiátricas crónicas e hipoacusias. Afecciones orgánicas crónicas: cuadros severos de origen respiratorio, cardiovascular, renal urológico y afecciones del sistema digestivo o hepático.

Mantener la vigencia de la documentación es una responsabilidad individual prioritaria en junio 2026, dado que el cruce informático de datos entre salud y el sector previsional ya no contempla excepciones de arrastre para períodos vencidos pre-2025.