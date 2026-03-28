Chile cambia su horario: cómo impactará en los pasos fronterizos de Río Negro y Neuquén

Chile se prepara para un nuevo cambio en su huso horario, una medida que cada año modifica la rutina de millones de personas y que, en esta ocasión, tendrá un impacto especial en la región por coincidir con un fin de semana largo que incrementa el movimiento turístico y comercial entre ambos lados de la cordillera.

Chile cambia de horario: desde cuándo y qué pasará con los pasos fronterizos

A partir del sábado 4 de abril, el país vecino abandonará el horario de verano y adoptará el esquema de invierno. Esto implicará atrasar los relojes una hora en gran parte de su territorio: cuando el reloj marque las 00:00, pasará automáticamente a ser las 23:00 del mismo día.

El cambio traerá consigo mañanas más luminosas, ya que el amanecer se adelantará. Por ejemplo, si el sábado la salida del sol está prevista para las 7:57, tras la modificación el domingo amanecerá a las 6:57. Sin embargo, el atardecer también se adelantará y la luz natural se retirará cerca de las 18:32, en lugar de las 19:33 actuales.

Uno de los aspectos más sensibles de esta medida se da en los pasos fronterizos entre Argentina y Chile, donde comenzará a regir una diferencia horaria que puede generar confusiones si no se tiene en cuenta al momento de viajar.

Cruces internacionales clave, como Futaleufú, deberán coordinar sus operaciones bajo un esquema de doble referencia temporal. Si bien los horarios de atención se mantienen coordinados entre ambos países, la interpretación del tiempo varía según el lado de la frontera en el que se encuentre el viajero.

Pasos desde Neuquén y Río Negro

Cardenal Samoré: Abierto de 08:00 a 19:00 h . El cierre de barrera se realiza puntualmente a las 19:00 h.

Abierto de . El cierre de barrera se realiza puntualmente a las 19:00 h. Pino Hachado: Horario de atención de 08:00 a 20:00 h .

Horario de atención de . Mamuil Malal: Habilitado de 08:00 a 20:00 h . Se reporta presencia de hielo y barro en algunos sectores; el uso de cadenas es obligatorio.

Habilitado de . Se reporta presencia de hielo y barro en algunos sectores; el uso de cadenas es obligatorio. Icalma: Operativo de 08:00 a 19:00 h .

Operativo de . Hua Hum: Abierto de 08:00 a 20:00 h.

Un ejemplo habitual refleja la situación: una persona que salga desde Argentina con la intención de llegar a las 9:00 al control chileno, al cruzar la frontera se encontrará con que en Chile ya son las 10:00. Este desfasaje puede ocasionar demoras, pérdida de turnos o inconvenientes en trámites si no se planifica correctamente.

La situación cobra mayor relevancia de cara a los nuevos fin de semana largos que se vienen en Argentina, cuando se incrementa notablemente el tránsito en los pasos internacionales. En ese contexto, transportistas, agencias de turismo y familias deberán prestar especial atención a la diferencia horaria.

Desde las autoridades migratorias recomiendan verificar previamente los horarios de atención de cada paso fronterizo antes de iniciar el viaje. Una diferencia de apenas una hora puede resultar determinante para evitar contratiempos, como demoras, cancelaciones o la pérdida de reservas.