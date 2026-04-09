Chubut adelanta el pago de salarios: cuándo cobrarán los estatales en abril 2026

El Gobierno de Chubut anunció que adelantará el depósito de haberes para los trabajadores de la Administración Pública provincial, tanto activos como pasivos, quienes podrán cobrar sus salarios este viernes 10 de abril.

Chubut adelanta salarios

Según se informó oficialmente, los depósitos se realizarán este jueves 9, por lo que los fondos estarán disponibles al día siguiente a través de cajeros automáticos y ventanillas habilitadas del Banco del Chubut.

La decisión apunta a evitar posibles inconvenientes vinculados con el vencimiento de tarjetas de crédito, brindando previsibilidad a los empleados públicos en el manejo de sus finanzas personales.

Desde el Ministerio de Economía provincial detallaron que el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo demandará una erogación total de $148.694.073.098,19, reflejando el peso de la masa salarial en las cuentas públicas.