Tránsito complicado por las obras en Avenida Mosconi: cierran el paso en un cruce clave de Neuquén este sábado y domingo

La reconversión de la Avenida Mosconi entró en una etapa de alta complejidad logística. Los trabajos de pavimentación y modernización ya alcanzaron nuevos sectores, por esta razón el Municipio informó que durante este fin de semana cortarán el tránsito en una zona clave de Neuquén.

Cortan el tránsito en un cruce con la Avenida Mosconi

La Municipalidad de Neuquén informa que la interrupción inició este sábado 11 y se extenderá hasta el domingo 12 de abril, inclusive. La circulación quedará restablecida con normalidad el lunes.

Se trata del cruce de Don Bosco y la Avenida. El paso quedará cerrado al tránsito debido a trabajos en el marco de la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

El Ejecutivo municipal detalló que en el sector se llevará adelante «una intervención clave para bajar el nivel a subrasante, etapa fundamental que permite definir las cotas finales de la calzada antes de la ejecución de las capas estructurales».

«La obra sobre Avenida Mosconi avanza a ritmo sostenido y ya evidencia un cambio estructural en la ciudad. Esta intervención transformará la actual traza en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, más dos carriles de estacionamiento, e incorporará un sistema pluvial, para dar respuesta a un problema histórico de escurrimiento», remarcaron.