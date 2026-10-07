Cipolletti desplegó un operativo especial tras la alerta amarilla por lluvias: dónde realizan los trabajos

Ante el alerta amarilla por lluvias persistentes, la Municipalidad de Cipolletti desplegó un operativo especial para reforzar la limpieza de bocas de tormenta, cámaras, cordones cuneta y desagües pluviales en distintos barrios y calles de la ciudad.

Las tareas se concentran durante esta semana en los sectores considerados prioritarios para favorecer el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos. Desde Protección Civil informaron que, hasta el momento, no fue necesario evacuar personas.

Dónde se realizan los trabajos en Cipolletti

A través de Servicios Públicos se realizaron tareas de limpieza de bocas de tormenta en las calles Naciones Unidas, Alem, César Cipolletti, Manuel Estrada y Bolivia, además de sectores de los barrios Belgrano.

Durante la jornada se reforzarán los trabajos en los barrios Del Trabajo y Parque y sobre las calles Mengelle y Esquiú.

Por su parte, Obras Públicas lleva adelante la limpieza de desagües en los barrios San Jorge, Las Viñas, Los Sauces y Obrero. También se intervienen distintos puntos de las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield, Lazaretti, San Juan, Francisco López, San Rafael, San Luis, Corruhue y Huechulafquen.

Alerta amarilla por lluvias en la región

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias para la región. Según el pronóstico, se esperan precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros, aunque localmente podrían superar esos valores.

En las zonas más altas de la Cordillera tampoco se descarta que las precipitaciones puedan presentarse en forma de nieve.

Desde Protección Civil recomendaron retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua y desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a la humedad.

También pidieron extremar las precauciones al circular en bicicleta o moto, especialmente al doblar en las esquinas, debido a la pérdida de adherencia que puede generar el agua.

Además, recomendaron revisar periódicamente el estado de los techos, las bajadas de agua de los edificios y los desagües cercanos.

Cómo pedir asistencia durante las lluvias

Ante cualquier situación que requiera asistencia, los vecinos de Cipolletti pueden comunicarse durante las 24 horas con la Central de Emergencias al 109 o con el 147.

Hasta el momento, según informó la Dirección de Protección Civil, no se registraron evacuaciones vinculadas con el temporal.