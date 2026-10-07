Mapa de alertas en Argentina con la llegada de El Niño: 16 provincias afectadas este miércoles, con lluvias en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias, tormentas, viento y nevadas en 16 provincias argentinas. Las advertencias alcanzan a un sector de la Patagonia este miércoles 7 de octubre 2026.

Conocé el mapa con los puntos afectados y las zonas con alerta de nivel amarillo y naranja.

Mapa con las zonas afectadas por lluvias en Neuquén y Río Negro

En Río Negro la alerta por lluvia alcanza casi la totalidad de la provincia, exceptuando la zona de Bariloche y alrededores. «Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local», señaló el SMN. Se extiende para toda la jornada.

Un panorama similar hay en Neuquén. La advertencia por lluvia abarca gran parte del territorio, con excepción de la zona cordillerana.

Alerta por lluvias: recomendaciones

Recomendaciones del SMN, durante la alerta por lluvias:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por nevadas ,viento y tormentas: las zonas afectadas este 7 de octubre

Por nevadas, la advertencia es para Mendoza y San Juan. Por vientos y ráfagas, está afectada Catamarca y Salta.

En tanto, las provincias afectadas por tormentas son La Pampa, San Luis, Córdoba, La Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca.