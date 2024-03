Esta es la advertencia de ANSES para quienes gestionan las Pensiones No Contributivas (PNC)

ANSES mantiene activas las Pensiones No Contributivas (PNC).-

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son una prestación otorgada a personas que no tienen aportes previsionales ni contributivos, tampoco relación de dependencia o ingresos y recursos para subsistir. De esta manera, se los incorpora al sistema previsional a pesar de no haber hecho aportes para la jubilación durante su período activo.

La gestión de Pensiones No Contributivas (PNC) se puede realizar en cualquier oficina de ANSES, mediante un trámite personal y gratuito. Por esa razón, desde el organismo previsional advierten que no se necesita de un gestor para su solicitud.

Sin embargo, hay un dato que es clave para esta registración: las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES no pueden hacerse de manera grupal, sino que es un trámite de resolución personal y privada.

La única posibilidad de que alguien más gestione una Pensión No Contributiva (PNC) es mediante la habilitación de un apoderado o familiar, que deba tomar la acción por razones de salud del solicitante.

Cuánto duran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son vitalicias, según informa el organismo previsional, siempre y cuando los solicitantes mantengan las condiciones de otorgamiento.

Además, todos los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) cuentan con cobertura médica integral a través del programa Incluir Salud.